Общество 06.06.2022 в 10:58
Красавицу из Бурятии признали достоянием России
Всех женщин из республики отметили на всероссийском конкурсе красоты
Текст: Константин Воронов
В Москве завершился всероссийский конкурс красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Россия Мира 2022». В этом году в конкурсе приняли участие 70 женщин со всей России - победители и призеры региональных конкурсов. Бурятию в конкурсе представляли 7 женщин. Это Сэсэг Хандархаева (Миссис Бурятия 2022), Арюна Жигжитова (2-я вице Миссис Бурятия 2022), Евгения Насухина (Миссис Бурятия классик 2022) и Ольга Устинова (1-я вице Миссис Бурятия классик 2022), Анастасия Шолена (Миссис Улан-Удэ 2022), Нина Дармаева (1-я вице Миссис Улан-Удэ 2022) и Наталья Попова (2-я вице Миссис Улан-Удэ 2022).
Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», на конкурсе отметили всех представительниц Бурятии.
Так, мать пятерых детей Сэсэг Хандархаева стала Мамой Года и вошла в Топ-25 в номинации «Достояние России».
Остальные женщины также получили номинации:
Анастасия Шолена - Миссис Великолепие
Наталья Попова - Лучший национальный костюм
Ольга Устинова - Миссис Бизнес
Нина Дармаева - Достояние России
Арюна Жигжитова - Достояние России, Миссис Нежность
Евгения Засухина - Лучшая самопрезентация.
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», на конкурсе отметили всех представительниц Бурятии.
Так, мать пятерых детей Сэсэг Хандархаева стала Мамой Года и вошла в Топ-25 в номинации «Достояние России».
Остальные женщины также получили номинации:
Анастасия Шолена - Миссис Великолепие
Наталья Попова - Лучший национальный костюм
Ольга Устинова - Миссис Бизнес
Нина Дармаева - Достояние России
Арюна Жигжитова - Достояние России, Миссис Нежность
Евгения Засухина - Лучшая самопрезентация.
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
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