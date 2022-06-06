Общество 06.06.2022 в 10:58

Красавицу из Бурятии признали достоянием России

Всех женщин из республики отметили на всероссийском конкурсе красоты
A- A+
Текст: Константин Воронов
Красавицу из Бурятии признали достоянием России
В Москве завершился всероссийский конкурс красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Россия Мира 2022». В этом году в конкурсе приняли участие 70 женщин со всей России - победители и призеры региональных конкурсов. Бурятию в конкурсе представляли 7 женщин. Это Сэсэг Хандархаева (Миссис Бурятия 2022), Арюна Жигжитова (2-я вице Миссис Бурятия 2022), Евгения Насухина (Миссис Бурятия классик 2022) и Ольга Устинова (1-я вице Миссис Бурятия классик 2022), Анастасия Шолена (Миссис Улан-Удэ 2022), Нина Дармаева (1-я вице Миссис Улан-Удэ 2022) и Наталья Попова (2-я вице Миссис Улан-Удэ 2022).

Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», на конкурсе отметили всех представительниц Бурятии.

Так, мать пятерых детей Сэсэг Хандархаева стала Мамой Года и вошла в Топ-25 в номинации «Достояние России».

Остальные женщины также получили номинации:

Анастасия Шолена - Миссис Великолепие

Наталья Попова - Лучший национальный костюм

Ольга Устинова - Миссис Бизнес

Нина Дармаева - Достояние России

Арюна Жигжитова - Достояние России, Миссис Нежность

Евгения Засухина - Лучшая самопрезентация.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Теги
конкурс

Все новости

Красавицу из Бурятии признали достоянием России
06.06.2022 в 10:58
В Бурятии сообщили о подорожании дров и угля
06.06.2022 в 10:37
Глава Бурятии отправил министра ремонтировать дорогу
06.06.2022 в 10:10
В Улан-Удэ по горячим следам задержали мотоугонщика
06.06.2022 в 10:05
На Украине погиб «Ваха» - самый известный доброволец из Бурятии
06.06.2022 в 09:55
На Украине погиб сержант-артиллерист из Баргузина
06.06.2022 в 09:29
Молодого жителя Улан-Удэ заставили подметать улицы за обман своей девушки
06.06.2022 в 09:03
Жительницу Бурятии осудили за организацию незаконной миграции
06.06.2022 в 08:53
Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных
05.06.2022 в 14:35
В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду
05.06.2022 в 14:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
В Бурятии сообщили о подорожании дров и угля
Новые тарифы вступят в силу с июля
06.06.2022 в 10:37
В Улан-Удэ по горячим следам задержали мотоугонщика
Он укатил ворованный байк в соседний двор и, спрятавшись, пытался завести его  
06.06.2022 в 10:05
Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных

Финансирование ведется из федерального бюджета

05.06.2022 в 14:35
В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду

Возвращаться в квартиры горожан она начнет постепенно с 11 июня

05.06.2022 в 14:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru