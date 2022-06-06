Общество 06.06.2022 в 12:03

В Бурятии обещают достроить многострадальную школу в Клюевке

На строительстве сменилось три подрядчика
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии обещают достроить многострадальную школу в Клюевке
До 15 августа в республике планируют сдать строящуюся уже два года новую Клюевскую школу. До 31 мая в школе уже завершились, как указывал глава Бурятии Алексей Цыденов, все внутренние работы, проведены сети, обеспечена отделка и т. д.

Это, наверное, самая многострадальная школьная стройка последних лет. В прошлом году подрядчику даже заморозили банковские счета. Хотя объект не очень крупный - рассчитан на обучение в две смены по сто человек. 
Глава Бурятии посетил многострадальную Клюевскую школу
08.05.2022 в 13:00


Теперь на школе предстоит выполнить работы вне здания - уложить асфальт, организовать две ливневые емкости, спортплощадку выставить малые архитектурные формы, т. е. провести благоустройство. В настоящее время проектную документацию немного корректируют.

В итоге, ожидается, что общая стоимость строительства школы в Клюевке составит почти 190 млн рублей.
Теги
школа

Все новости

Выпускников-медалистов Улан-Удэ наградят на площади Советов
06.06.2022 в 12:38
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
06.06.2022 в 12:31
В Бурятии на одну вакансию приходится 4,8 резюме
06.06.2022 в 12:10
Прожиточный минимум в Бурятии вырос сразу на полторы тысячи рублей
06.06.2022 в 12:08
В Бурятии обещают достроить многострадальную школу в Клюевке
06.06.2022 в 12:03
В Бурятии после перерыва пройдет народный праздник Сурхарбаан
06.06.2022 в 11:53
Житель Бурятии лишился денег после возлияний с улан-удэнскими маргиналами
06.06.2022 в 11:31
В Бурятии перевернулась женщина на «Филдере»
06.06.2022 в 11:15
В Бурятии создан первый рок-мюзикл на бурятском языке с элементами аниме и компьютерных игр
06.06.2022 в 11:11
Почти 9 тысяч временно ввезенных автомобилей оформили бурятские таможенники в 2022 году
06.06.2022 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
Выпускников-медалистов Улан-Удэ наградят на площади Советов
Ориентировочно, торжество пройдет в первой половине июля
06.06.2022 в 12:38
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
Ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром
06.06.2022 в 12:31
В Бурятии на одну вакансию приходится 4,8 резюме
Наиболее высока конкуренция среди юристов (15,7 резюме на вакансию) и специалистов кадровой сферы (6,6)
06.06.2022 в 12:10
Прожиточный минимум в Бурятии вырос сразу на полторы тысячи рублей
Власти решили, что теперь взрослый человек сможет прожить на 16,5 тысяч
06.06.2022 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru