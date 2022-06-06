В Бурятии обещают достроить многострадальную школу в Клюевке

До 15 августа в республике планируют сдать строящуюся уже два года новую Клюевскую школу. До 31 мая в школе уже завершились, как указывал глава Бурятии Алексей Цыденов, все внутренние работы, проведены сети, обеспечена отделка и т. д.Это, наверное, самая многострадальная школьная стройка последних лет. В прошлом году подрядчику даже заморозили банковские счета. Хотя объект не очень крупный - рассчитан на обучение в две смены по сто человек.Теперь на школе предстоит выполнить работы вне здания - уложить асфальт, организовать две ливневые емкости, спортплощадку выставить малые архитектурные формы, т. е. провести благоустройство. В настоящее время проектную документацию немного корректируют.В итоге, ожидается, что общая стоимость строительства школы в Клюевке составит почти 190 млн рублей.