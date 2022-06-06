Общество 06.06.2022 в 12:08
Прожиточный минимум в Бурятии вырос сразу на полторы тысячи рублей
Власти решили, что теперь взрослый человек сможет прожить на 16,5 тысяч
Текст: Константин Воронов
В связи с изменением величины прожиточного минимума в России правительство Бурятии установило новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2022 год.
Как сообщили в Минсоцзащиты республики, ранее на 2022 год были предусмотрены следующие показатели прожиточного минимума: для трудоспособного населения - 15 034 руб., для пенсионеров - 11 862 руб., для детей - 14 086 руб.
Теперь они увеличены и составляют - 16 537, 13 048 и 15 495 рубля соответственно. Постановление правительства РБ вступило в силу с 1 июня.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в Минсоцзащиты республики, ранее на 2022 год были предусмотрены следующие показатели прожиточного минимума: для трудоспособного населения - 15 034 руб., для пенсионеров - 11 862 руб., для детей - 14 086 руб.
Теперь они увеличены и составляют - 16 537, 13 048 и 15 495 рубля соответственно. Постановление правительства РБ вступило в силу с 1 июня.
Фото: «Номер один»
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