Прожиточный минимум в Бурятии вырос сразу на полторы тысячи рублей

В связи с изменением величины прожиточного минимума в России правительство Бурятии установило новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2022 год.Как сообщили в Минсоцзащиты республики, ранее на 2022 год были предусмотрены следующие показатели прожиточного минимума: для трудоспособного населения - 15 034 руб., для пенсионеров - 11 862 руб., для детей - 14 086 руб.Теперь они увеличены и составляют - 16 537, 13 048 и 15 495 рубля соответственно. Постановление правительства РБ вступило в силу с 1 июня.Фото: «Номер один»