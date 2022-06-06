Общество 06.06.2022 в 12:10

В Бурятии на одну вакансию приходится 4,8 резюме

Наиболее высока конкуренция среди юристов (15,7 резюме на вакансию) и специалистов кадровой сферы (6,6)
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В Бурятии на одну вакансию приходится 4,8 резюме
В Бурятии в мае на одну вакансию на рынке труда пришлось 4,8 резюме соискателя, сообщает служба исследований HeadHunter, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. В 2021 году средний показатель уровня конкуренции был 3,8 резюме на место.

Несмотря на то, что нынешний уровень считается умеренным для рынка труда (нормой принято считать 5-6 резюме на вакансию), ситуация различается в зависимости от профессиональной сферы. «Высокий уровень профессиональной конкуренции может усложнить поиск работы. Сейчас в регионе наиболее высокая конкуренция наблюдается среди юристов (15,7 резюме на вакансию), специалистов кадровой сферы (6,6) и административного персонала (4,9).

Трудности с поиском работы испытывают соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» – здесь на одну вакансию в среднем приходится 11 активных резюме. Профессиональных сфер, которые испытывают дефицит кадров на Дальнем Востоке, в том числе Бурятии, традиционно больше, соответственно и востребованность специалистов в этих сферах выше. Так, в регионе сейчас острую потребность в кадрах испытывает сфера строительства и медицины (по 0,7 резюме на место), а также добывающая отрасль (0,6 вакансий на резюме)», – комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

На рост уровня конкуренции влияет несколько факторов, в том числе снижение количества вакансий и рост активности соискателей. Число резюме в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%. При этом количество вакансий в Бурятии снизилось на 14%.

Ранее проведенный опрос hh.ru показал, что с началом текущего кризиса 28% российских компаний внепланово снижают подбор новых сотрудников. О внеплановой полной остановке найма сообщили только 17% компаний. При этом ещё 40% заявили, что их намерения в данном вопросе не изменились – и наем новых сотрудников продолжается в прежнем режиме.

Фото: pixabay.com
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