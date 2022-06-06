Выпускников-медалистов Улан-Удэ наградят на площади Советов

В настоящее время 332 выпускника школ Улан-Удэ являются кандидатами на получение медалей. Это традиционное поощрение за выдающиеся успехи в обучении. Сколько из них реально станут медалистами, сказать сложно. Так, в прошлом году в столице Бурятии несколько кандидатов не смогли получить медаль, так как не дотянули.Медалист должен отвечать ряду критериев. Среди них - учиться в 10-11 классах на «отлично», набрать не менее 70 баллов по обязательным предметам ЕГЭ. Также надо преодолеть нужный порог в сдаче предметов ЕГЭ по выбору.Помимо медали отличившиеся выпускники получат аттестаты особого образца.Сначала торжественное мероприятие с вручением медалей хотели провести в конце июня, но из-за графика сдачи ЕГЭ дату перенесли, и точный день пока не утвержден.Фото: «Номер один»