Общество 06.06.2022 в 14:43

В Бурятии вину за разбитую дорогу свалили на большегрузы и дожди

Отправленный в Еравну министр решает, что делать с многострадальной дорогой
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вину за разбитую дорогу свалили на большегрузы и дожди
Сегодня министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге прибыл в Еравнинский район, чтобы разобраться с дорогой, по которой оказалось невозможно проехать. Напомним, туда его отправил глава республики Алексей Цыденов.

«До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки. Финансирование будет выделено уже в понедельник», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Как пояснили в Минтрансе Бурятии, участок с 234 по 264 км - один из самых проблемных. Он находится в нулевых отметках и практически на всем протяжении есть пучинообразования, колейность и волнообразования. Ситуация сложилась из-за превышения большегрузами разрешенного максимально допустимой массы в период сезонной оттайки грунта. Положение усугубили и обильные осадки.

Чтобы обеспечить проезд, дорожники ведут работу по замене слабого грунта.

«Сейчас проблемные места на дороге отсыпают скальником, чтобы обеспечить бесперебойный проезд, но мы понимаем, что это временная мера и необходимы кардинальные решения. Они будут. В 2023 году мы планируем приступить к капитальному ремонту участка с 234 по 264 км. Ремонт планировался в этом году, однако, проектная документация была разработана еще в 2015 году и предполагала замену асфальтобетонного покрытия. С тех пор дорогу разбили, и сейчас она находится в нулевых отметках. Такой вид как ремонт уже не подойдет, на участке необходимо заново отсыпать дорожное полотно, поднимать его и лишь после этого укладывать новое асфальтобетонное покрытие. Поэтому нами принято решение откорректировать документацию и уже в следующем году капитально качественно отремонтировать этот участок. Сейчас документация находится на корректировке», - сообщил Александр Гоге.

Тяжелая ситуация также сложилась и на участках со 347 по 351 км и с 357 по 369 км. Здесь дорожники также восстанавливают проезд. Разбитые тяжеловесами участки отсыпают и выравнивают грейдерами.

В Минтрансе напомнили, что на участке с 357 по 387 км стартовал капитальный ремонт. К 2024 году на нем полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт.

«В любом случае, чтобы автобусы и легковые автомобили могли проезжать, сейчас идут восстановительные работы. Кроме того, изыскиваются ресурсы для организации на дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита круглосуточной работы передвижного пункта весогабаритного контроля. К сожалению, в организации такого пункта тоже есть свои сложности, так только у сотрудников ГИБДД есть полномочия остановить автомобиль для замеров, а у ГИБДД не всегда есть возможность выделить сотрудника. Этот вопрос решается», - добавил министр.

На всех участках организовано круглосуточное дежурство техники.

Фото: Минтранс Бурятии
Теги
ремонт дороги

Все новости

Жителей Бурятии призывают активизировать продажу своего жилья сиротам
06.06.2022 в 15:16
В Бурятии вину за разбитую дорогу свалили на большегрузы и дожди
06.06.2022 в 14:43
Выпускников-медалистов Улан-Удэ наградят на площади Советов
06.06.2022 в 12:38
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
06.06.2022 в 12:31
В Бурятии на одну вакансию приходится 4,8 резюме
06.06.2022 в 12:10
Прожиточный минимум в Бурятии вырос сразу на полторы тысячи рублей
06.06.2022 в 12:08
В Бурятии обещают достроить многострадальную школу в Клюевке
06.06.2022 в 12:03
В Бурятии после перерыва пройдет народный праздник Сурхарбаан
06.06.2022 в 11:53
Житель Бурятии лишился денег после возлияний с улан-удэнскими маргиналами
06.06.2022 в 11:31
В Бурятии перевернулась женщина на «Филдере»
06.06.2022 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
Жителей Бурятии призывают активизировать продажу своего жилья сиротам
Власти огорчены, что пока население не очень активно идет на это
06.06.2022 в 15:16
Выпускников-медалистов Улан-Удэ наградят на площади Советов
Ориентировочно, торжество пройдет в первой половине июля
06.06.2022 в 12:38
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
Ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром
06.06.2022 в 12:31
В Бурятии на одну вакансию приходится 4,8 резюме
Наиболее высока конкуренция среди юристов (15,7 резюме на вакансию) и специалистов кадровой сферы (6,6)
06.06.2022 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru