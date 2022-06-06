Общество 06.06.2022 в 14:43
В Бурятии вину за разбитую дорогу свалили на большегрузы и дожди
Отправленный в Еравну министр решает, что делать с многострадальной дорогой
Текст: Константин Воронов
Сегодня министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге прибыл в Еравнинский район, чтобы разобраться с дорогой, по которой оказалось невозможно проехать. Напомним, туда его отправил глава республики Алексей Цыденов.
«До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки. Финансирование будет выделено уже в понедельник», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Как пояснили в Минтрансе Бурятии, участок с 234 по 264 км - один из самых проблемных. Он находится в нулевых отметках и практически на всем протяжении есть пучинообразования, колейность и волнообразования. Ситуация сложилась из-за превышения большегрузами разрешенного максимально допустимой массы в период сезонной оттайки грунта. Положение усугубили и обильные осадки.
Чтобы обеспечить проезд, дорожники ведут работу по замене слабого грунта.
«Сейчас проблемные места на дороге отсыпают скальником, чтобы обеспечить бесперебойный проезд, но мы понимаем, что это временная мера и необходимы кардинальные решения. Они будут. В 2023 году мы планируем приступить к капитальному ремонту участка с 234 по 264 км. Ремонт планировался в этом году, однако, проектная документация была разработана еще в 2015 году и предполагала замену асфальтобетонного покрытия. С тех пор дорогу разбили, и сейчас она находится в нулевых отметках. Такой вид как ремонт уже не подойдет, на участке необходимо заново отсыпать дорожное полотно, поднимать его и лишь после этого укладывать новое асфальтобетонное покрытие. Поэтому нами принято решение откорректировать документацию и уже в следующем году капитально качественно отремонтировать этот участок. Сейчас документация находится на корректировке», - сообщил Александр Гоге.
Тяжелая ситуация также сложилась и на участках со 347 по 351 км и с 357 по 369 км. Здесь дорожники также восстанавливают проезд. Разбитые тяжеловесами участки отсыпают и выравнивают грейдерами.
В Минтрансе напомнили, что на участке с 357 по 387 км стартовал капитальный ремонт. К 2024 году на нем полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт.
«В любом случае, чтобы автобусы и легковые автомобили могли проезжать, сейчас идут восстановительные работы. Кроме того, изыскиваются ресурсы для организации на дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита круглосуточной работы передвижного пункта весогабаритного контроля. К сожалению, в организации такого пункта тоже есть свои сложности, так только у сотрудников ГИБДД есть полномочия остановить автомобиль для замеров, а у ГИБДД не всегда есть возможность выделить сотрудника. Этот вопрос решается», - добавил министр.
На всех участках организовано круглосуточное дежурство техники.
Фото: Минтранс Бурятии
«До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки. Финансирование будет выделено уже в понедельник», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Как пояснили в Минтрансе Бурятии, участок с 234 по 264 км - один из самых проблемных. Он находится в нулевых отметках и практически на всем протяжении есть пучинообразования, колейность и волнообразования. Ситуация сложилась из-за превышения большегрузами разрешенного максимально допустимой массы в период сезонной оттайки грунта. Положение усугубили и обильные осадки.
Чтобы обеспечить проезд, дорожники ведут работу по замене слабого грунта.
«Сейчас проблемные места на дороге отсыпают скальником, чтобы обеспечить бесперебойный проезд, но мы понимаем, что это временная мера и необходимы кардинальные решения. Они будут. В 2023 году мы планируем приступить к капитальному ремонту участка с 234 по 264 км. Ремонт планировался в этом году, однако, проектная документация была разработана еще в 2015 году и предполагала замену асфальтобетонного покрытия. С тех пор дорогу разбили, и сейчас она находится в нулевых отметках. Такой вид как ремонт уже не подойдет, на участке необходимо заново отсыпать дорожное полотно, поднимать его и лишь после этого укладывать новое асфальтобетонное покрытие. Поэтому нами принято решение откорректировать документацию и уже в следующем году капитально качественно отремонтировать этот участок. Сейчас документация находится на корректировке», - сообщил Александр Гоге.
Тяжелая ситуация также сложилась и на участках со 347 по 351 км и с 357 по 369 км. Здесь дорожники также восстанавливают проезд. Разбитые тяжеловесами участки отсыпают и выравнивают грейдерами.
В Минтрансе напомнили, что на участке с 357 по 387 км стартовал капитальный ремонт. К 2024 году на нем полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт.
«В любом случае, чтобы автобусы и легковые автомобили могли проезжать, сейчас идут восстановительные работы. Кроме того, изыскиваются ресурсы для организации на дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита круглосуточной работы передвижного пункта весогабаритного контроля. К сожалению, в организации такого пункта тоже есть свои сложности, так только у сотрудников ГИБДД есть полномочия остановить автомобиль для замеров, а у ГИБДД не всегда есть возможность выделить сотрудника. Этот вопрос решается», - добавил министр.
На всех участках организовано круглосуточное дежурство техники.
Фото: Минтранс Бурятии
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