Жителей Бурятии призывают активизировать продажу своего жилья сиротам

В прошлом году Бурятия закупила для сирот республики 196 квартир, на что было выделено порядка 300 млн рублей. План был 162 квартиры.В этом году финансирование составляет около 325 млн рублей (в т. ч. 305 млн – федеральные деньги). План по республике – купить 161 квартиру, из которых 45 в Улан-Удэ.«Пока удалось заключить контракты на 75 квартир. Это порядка 109 млн рублей. То есть у нас большая часть средств еще не освоена. К сожалению, сейчас идет задержка в торгах – население не совсем активно продает жилье. Поэтому возникают некоторые вопросы», – говорят в правительстве республики.Чиновники обращаются к жителям республики, которые планируют продавать свое жилье, с призывом рассмотреть возможность продать его для детей-сирот через Управление капитального строительства. Так, на текущий момент необходимо купить 35 квартир в Улан-Удэ.Обычно покупка идет через систему аукционов. В этом случае продавцу надо иметь электронную цифровую подпись, надо также зарегистрироваться на сайте, где проходят торги. Такие сложности порой отпугивают граждан-продавцов. Примерно половина объявленных торгов признаются не состоявшимися из-за отсутствия заявок.«Но существует упрощенная система по закупке квартир. Если аукцион не состоялся, то можно обратиться в Управление капитального строительства и напрямую заключить договор на поставку квартиры без аукциона. Условия нетяжелые. Первоначальный взнос для обеспечения контракта – 6400 рублей. После этого межведомственная комиссия рассматривает вашу квартиру. Если она соответствует нашим требованиям (не менее 24 кв. метров, жилье должно быть в достойном состоянии), то комиссия ее примет, и мы сможем оплатить полную сумму контракта. Начальная цена в Улан-Удэ – 2,8 млн рублей, это цена, приближенная к ценам на вторичном рынке», - поясняют чиновники.Аналогично для сирот жилье покупается в Селенгинском, Закаменском, Мухоршибирском и других сельских районах.Застройщиков тоже призывают рассмотреть возможность продажи жилья для нужд сирот. Не только в этом году, но и в последующие годы.Полная информация по поводу закупки государством жилья для сирот есть на сайтах Управления капстроительства и Минстроя Бурятии. Продавцам обещают предоставить подробную информацию о всех деталях продажи – как в форме аукциона, так и без аукциона.Одним из моментов, требующих внимания продавца в рамках «сиротских» сделок с государством, это предоставление гарантий на несколько лет на реализованную квартиру. Если вдруг что окажется не так - счетчик, окна, что-то еще - бывший собственник квартиры будет обязан в рамках гарантийного срока устранить замечания за свой счет.Фото: «Номер один»