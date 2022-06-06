Общество 06.06.2022 в 15:16

Жителей Бурятии призывают активизировать продажу своего жилья сиротам

Власти огорчены, что пока население не очень активно идет на это
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Текст: Петр Санжиев
Жителей Бурятии призывают активизировать продажу своего жилья сиротам
В прошлом году Бурятия закупила для сирот республики 196 квартир, на что было выделено порядка 300 млн рублей. План был 162 квартиры.

В этом году финансирование составляет около 325 млн рублей (в т. ч. 305 млн – федеральные деньги). План по республике – купить 161 квартиру, из которых 45 в Улан-Удэ.

«Пока удалось заключить контракты на 75 квартир. Это порядка 109 млн рублей. То есть у нас большая часть средств еще не освоена. К сожалению, сейчас идет задержка в торгах – население не совсем активно продает жилье. Поэтому возникают некоторые вопросы», – говорят в правительстве республики.

Чиновники обращаются к жителям республики, которые планируют продавать свое жилье, с призывом рассмотреть возможность продать его для детей-сирот через Управление капитального строительства. Так, на текущий момент необходимо купить 35 квартир в Улан-Удэ.

Обычно покупка идет через систему аукционов. В этом случае продавцу надо иметь электронную цифровую подпись, надо также зарегистрироваться на сайте, где проходят торги. Такие сложности порой отпугивают граждан-продавцов. Примерно половина объявленных торгов признаются не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

«Но существует упрощенная система по закупке квартир. Если аукцион не состоялся, то можно обратиться в Управление капитального строительства и напрямую заключить договор на поставку квартиры без аукциона. Условия нетяжелые. Первоначальный взнос для обеспечения контракта – 6400 рублей. После этого межведомственная комиссия рассматривает вашу квартиру. Если она соответствует нашим требованиям (не менее 24 кв. метров, жилье должно быть в достойном состоянии), то комиссия ее примет, и мы сможем оплатить полную сумму контракта. Начальная цена в Улан-Удэ – 2,8 млн рублей, это цена, приближенная к ценам на вторичном рынке», - поясняют чиновники.

Аналогично для сирот жилье покупается в Селенгинском, Закаменском, Мухоршибирском и других сельских районах.

Застройщиков тоже призывают рассмотреть возможность продажи жилья для нужд сирот. Не только в этом году, но и в последующие годы.

Полная информация по поводу закупки государством жилья для сирот есть на сайтах Управления капстроительства и Минстроя Бурятии. Продавцам обещают предоставить подробную информацию о всех деталях продажи – как в форме аукциона, так и без аукциона.

Одним из моментов, требующих внимания продавца в рамках «сиротских» сделок с государством, это предоставление гарантий на несколько лет на реализованную квартиру. Если вдруг что окажется не так - счетчик, окна, что-то еще - бывший собственник квартиры будет обязан в рамках гарантийного срока устранить замечания за свой счет.
 
Фото: «Номер один»
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