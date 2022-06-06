Жителям Бурятии нравится шифер с имитацией черепицы

В Бурятии продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Из ста крыш, которые ремонтируют в этом году, часть меняют цвет – вместо серого шифера подрядчики используют цветной материал местного производства, сообщили в Фонде капитального ремонта республики.Центром смены цвета крыш многоквартирных домов в республике стал Кабанский район. К примеру, в поселке Каменск в многоквартирном доме по ул. Подгорная, 16 подрядчики завершили капитальный ремонт крыши. Двухэтажный дом был построен в 1956 году. Строители обновили строительную систему и шиферную кровлю – вместо серого постелили трехцветный шифер.Отметим, в Каменске используется цветной шифер местного производителя ООО «Тимлюйский завод». Чаще всего жители выбирают шифер с имитацией черепицы.С начала года в этом доме по ул. Подгорная, 16 в рамках капремонта завершены работы по ремонту инженерных коммуникаций – холодного и горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения. Такой же комплекс работы был выполнен в многоквартирном доме по ул. Подгорная, 22. Здесь капитальный ремонт шлакоблочного дома не проводили более 50 лет.«Старожилы дома рассказывают, что за полвека здесь только белили и все. Это первый капитальный ремонт! Крыша была в ужасном состоянии, лежал мелковолновой шифер, который латали как могли. Но все равно, когда дождь, протекало. А теперь жители не нарадуются новой крыше, - рассказала директор управляющей организации «Наш дом» Ирина Саблинская.Напомним, в этом году в республике будет проведен ремонт 613 многоквартирных домов.Фото: site.fondkr03.ru