Баран-производитель из Бурятии стал лучшим в Забайкалье

В Чите завершилась межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. Она была посвящена 65-летию забайкальской тонкорунной породы овец. Ранее, в 2019 и 2021 годах, выставка проводилась в Улан-Удэ, в 2020 году ее не было из-за пандемии.Как сообщили в республиканском Минсельхозе, Бурятию на выставке представили три животноводческих хозяйства - племенных завода по разведению бурятской породы овец. Это ООО «Шибертуй» из Бичурского района, ООО «Бурятская овца» Джидинского района и СПК «Иро» Селенгинского района.«Выставка собрала животноводов из 19 хозяйств четырех регионов России: Забайкальского края, Бурятии, Тывы, а также Приморского края. Больше всего участников было из региона-хозяина выставки, Забайкальский край представил 11 сельхозорганизаций. Новичок выставки – Приморье - дебютировал с одним хозяйством-участником. Гостями мероприятия стали делегации из восьми регионов России, а также Монголии.На суд экспертной комиссии участники представили более 200 овец и коз.- Экспертами в первую очередь оценивается внешний вид – конституция туловища, правильное строение ног, вес, шерсть и многие другие параметры. Баран должен быть не старше 4 лет. Проверяются мясные и шерстяные качества. Также учитывается племенная работа хозяйства, численность поголовья. Лучших участников в конце сравнивают между собой, - сообщил руководитель государственной племенной службы Бурятии Далай Галсанов.После осмотра животных жюри признало лучшим барана-производителя из ООО «Шибертуй», победитель набрал 51 балл из 60 возможных. «Шибертуй» с 2012 года участвует в выставке, каждый год племенные животные забирают награды. Работу хозяйства государство поддерживает федеральными субсидиями на племенное овцеводство.Помимо бичурцев, третьим призером среди овцеводческих хозяйств стал СПК «Иро», получившее сертификат на 100 тыс. рублей.Фото: Минсельхоз Бурятии