Общество 06.06.2022 в 16:59
Баран-производитель из Бурятии стал лучшим в Забайкалье
Выставка собрала животноводов из 19 хозяйств четырех регионов России
Текст: Константин Воронов
В Чите завершилась межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. Она была посвящена 65-летию забайкальской тонкорунной породы овец. Ранее, в 2019 и 2021 годах, выставка проводилась в Улан-Удэ, в 2020 году ее не было из-за пандемии.
Как сообщили в республиканском Минсельхозе, Бурятию на выставке представили три животноводческих хозяйства - племенных завода по разведению бурятской породы овец. Это ООО «Шибертуй» из Бичурского района, ООО «Бурятская овца» Джидинского района и СПК «Иро» Селенгинского района.
«Выставка собрала животноводов из 19 хозяйств четырех регионов России: Забайкальского края, Бурятии, Тывы, а также Приморского края. Больше всего участников было из региона-хозяина выставки, Забайкальский край представил 11 сельхозорганизаций. Новичок выставки – Приморье - дебютировал с одним хозяйством-участником. Гостями мероприятия стали делегации из восьми регионов России, а также Монголии.
На суд экспертной комиссии участники представили более 200 овец и коз.
- Экспертами в первую очередь оценивается внешний вид – конституция туловища, правильное строение ног, вес, шерсть и многие другие параметры. Баран должен быть не старше 4 лет. Проверяются мясные и шерстяные качества. Также учитывается племенная работа хозяйства, численность поголовья. Лучших участников в конце сравнивают между собой, - сообщил руководитель государственной племенной службы Бурятии Далай Галсанов.
После осмотра животных жюри признало лучшим барана-производителя из ООО «Шибертуй», победитель набрал 51 балл из 60 возможных. «Шибертуй» с 2012 года участвует в выставке, каждый год племенные животные забирают награды. Работу хозяйства государство поддерживает федеральными субсидиями на племенное овцеводство.
Помимо бичурцев, третьим призером среди овцеводческих хозяйств стал СПК «Иро», получившее сертификат на 100 тыс. рублей.
Фото: Минсельхоз Бурятии
Как сообщили в республиканском Минсельхозе, Бурятию на выставке представили три животноводческих хозяйства - племенных завода по разведению бурятской породы овец. Это ООО «Шибертуй» из Бичурского района, ООО «Бурятская овца» Джидинского района и СПК «Иро» Селенгинского района.
«Выставка собрала животноводов из 19 хозяйств четырех регионов России: Забайкальского края, Бурятии, Тывы, а также Приморского края. Больше всего участников было из региона-хозяина выставки, Забайкальский край представил 11 сельхозорганизаций. Новичок выставки – Приморье - дебютировал с одним хозяйством-участником. Гостями мероприятия стали делегации из восьми регионов России, а также Монголии.
На суд экспертной комиссии участники представили более 200 овец и коз.
- Экспертами в первую очередь оценивается внешний вид – конституция туловища, правильное строение ног, вес, шерсть и многие другие параметры. Баран должен быть не старше 4 лет. Проверяются мясные и шерстяные качества. Также учитывается племенная работа хозяйства, численность поголовья. Лучших участников в конце сравнивают между собой, - сообщил руководитель государственной племенной службы Бурятии Далай Галсанов.
После осмотра животных жюри признало лучшим барана-производителя из ООО «Шибертуй», победитель набрал 51 балл из 60 возможных. «Шибертуй» с 2012 года участвует в выставке, каждый год племенные животные забирают награды. Работу хозяйства государство поддерживает федеральными субсидиями на племенное овцеводство.
Помимо бичурцев, третьим призером среди овцеводческих хозяйств стал СПК «Иро», получившее сертификат на 100 тыс. рублей.
Фото: Минсельхоз Бурятии
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