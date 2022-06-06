Общество 06.06.2022 в 17:16

Скорая помощь Улан-Удэ получила 10 новых автомобилей

Машины приобретены по поручению главы республики
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Текст: Константин Воронов
Скорая помощь Улан-Удэ получила 10 новых автомобилей
6 июня глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от 10 новых автомобилей работникам Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ. Новые машины приобретены за счет средств республиканского бюджета по поручению руководителя республики.

Как напомнили в пресс-службе правительства Бурятии, 15 января Алексей Цыденов проводил встречу с работниками станции скорой помощи. Он посетил организацию и пообщался с коллективом. На встрече с персоналом прозвучала просьба от водителей и механиков о предоставлении новых машин для транспортировки больных.


По итогам встречи было принято решение о приобретении 10 автомобилей скорой помощи класса «В» на сумму 455 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.

«У нас постоянно идёт обновление машин скорой помощи. По республике в целом, в рамках и национального проекта «Здравоохранение» у нас закупаются машины. Когда мы были на самой станции скорой помощи 15 января, мы обсуждали текущую ситуацию. Тогда мы ещё с вами боролись с ковидом, была высокая нагрузка. Ситуацию с ковидом мы переломили. Но, к сожалению, люди болеют не только ковидом. Медицинская помощь нужна всегда. Помощь должна быть быстрой и качественной, и доступной. Поэтому сегодня очень приятно вручить 10 новых машин нашей городской станции скорой медицинской помощи. В преддверии и Дня города, и Дня медицинского работника пусть это будет подарком и городу, и нашим медикам, чтобы у них были лучшие условия для работы», - обратился к обладателям новых машин глава Бурятии.


Станция скорой оказывает круглосуточную помощь на догоспитальном этапе при состояниях, угрожающих здоровью или жизни людей. У 15 из 36 автомобилей, имеющихся в автопарке службы, срок эксплуатации превышает 5 лет. Новые машины оборудованы всем необходимым для работы медицинской бригады.

«Внутри имеются все приспособления для размещения медицинского оборудования. Кроме этого в «Газели» имеется дополнительное оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации. Машины класса «С» у нас уже имеются, эти машины - класса «В», для повседневной работы скорой медицинской помощи любого объема: от обычных мероприятий до сердечно-легочной реанимации. Все комфортабельно, все отлично», - поделился впечатлениями от нового транспорта главврач Станции скорой помощи Александр Нечунаев.

Как уточнили в пресс-службе правительства, за последние пять лет в медицинские организации Бурятии поступили 112 карет скорой помощи, 85 легковых автомобилей для «неотложек». Эти машины сегодня находятся на службе Территориального центра медицины катастроф, Станции скорой помощи Улан-Удэ, в районных больницах и амбулаториях.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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