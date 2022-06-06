Скорая помощь Улан-Удэ получила 10 новых автомобилей

Как напомнили в пресс-службе правительства Бурятии, 15 января Алексей Цыденов проводил встречу с работниками станции скорой помощи. Он посетил организацию и пообщался с коллективом. На встрече с персоналом прозвучала просьба от водителей и механиков о предоставлении новых машин для транспортировки больных.





«У нас постоянно идёт обновление машин скорой помощи. По республике в целом, в рамках и национального проекта «Здравоохранение» у нас закупаются машины. Когда мы были на самой станции скорой помощи 15 января, мы обсуждали текущую ситуацию. Тогда мы ещё с вами боролись с ковидом, была высокая нагрузка. Ситуацию с ковидом мы переломили. Но, к сожалению, люди болеют не только ковидом. Медицинская помощь нужна всегда. Помощь должна быть быстрой и качественной, и доступной. Поэтому сегодня очень приятно вручить 10 новых машин нашей городской станции скорой медицинской помощи. В преддверии и Дня города, и Дня медицинского работника пусть это будет подарком и городу, и нашим медикам, чтобы у них были лучшие условия для работы», - обратился к обладателям новых машин глава Бурятии.





6 июня глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от 10 новых автомобилей работникам Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ. Новые машины приобретены за счет средств республиканского бюджета по поручению руководителя республики.По итогам встречи было принято решение о приобретении 10 автомобилей скорой помощи класса «В» на сумму 455 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.Станция скорой оказывает круглосуточную помощь на догоспитальном этапе при состояниях, угрожающих здоровью или жизни людей. У 15 из 36 автомобилей, имеющихся в автопарке службы, срок эксплуатации превышает 5 лет. Новые машины оборудованы всем необходимым для работы медицинской бригады.«Внутри имеются все приспособления для размещения медицинского оборудования. Кроме этого в «Газели» имеется дополнительное оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации. Машины класса «С» у нас уже имеются, эти машины - класса «В», для повседневной работы скорой медицинской помощи любого объема: от обычных мероприятий до сердечно-легочной реанимации. Все комфортабельно, все отлично», - поделился впечатлениями от нового транспорта главврач Станции скорой помощи Александр Нечунаев.Как уточнили в пресс-службе правительства, за последние пять лет в медицинские организации Бурятии поступили 112 карет скорой помощи, 85 легковых автомобилей для «неотложек». Эти машины сегодня находятся на службе Территориального центра медицины катастроф, Станции скорой помощи Улан-Удэ, в районных больницах и амбулаториях.Фото: пресс-служба правительства Бурятии