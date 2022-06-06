В Бурятии распространяется ложная информация о биологической диверсии

Жители республики делятся друг с другом в соцсетях, мессенджерах ложной информацией о возможной биологической диверсии.В сообщении говорится о том, что в связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия. Ожидается появление холерной палочки в воде, из-за чего смертей будет больше, чем от ковида. К сообщению прикладывается даже якобы некий официальный документ. Однако в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия опровергают данную информацию.«В связи с продолжающимся распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о появлении якобы в воде холерной палочки, Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия повторно информирует, что по результатам лабораторного мониторинга качества воды по санитарно–химическим, вирусологическим, микробиологическим показателям, случаев обнаружения возбудителей холерных вибрионов не зарегистрировано.Комплекс мероприятий, направленный на профилактику холеры в республике, осуществляется в соответствии с планом по санитарной охране территории и санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике инфекционных заболеваний», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.