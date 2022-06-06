В Бурятии планируется открыть 11 пляжей

По предварительной информации МЧС по Бурятии, этим летом в республике будут официально работать 11 пляжей.

- Пока заявлено 11 пляжей, в основном это будут места, где располагаются детские лагеря отдыха. В Улан-Удэ планируется открыть пляж на протоке Степная на острове Комсомольский и в районе слияния Уды и Селенги (стадион «Спартак»). Там будут выставлены посты спасателей, - рассказал «Номер один» начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС в Бурятии Николай Зайцев.

По словам Николая Зайцева, в последние пять лет в Бурятии наблюдается уменьшение официально работающих пляжей.

- Если пять лет назад у нас было 29 пляжей, то в прошлом году всего пять и четыре из них находились в Северобайкальском районе, - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС в Бурятии.





Фото: "Номер один"