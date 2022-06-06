Общество 06.06.2022 в 19:45

Прокуратура Бурятии не дождалась сноса двухсот самовольных хижин в дельте Селенги

Теперь силовики и Росреестр усилят давление по этой проблеме
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Текст: Петр Санжиев
Прокуратура Бурятии не дождалась сноса двухсот самовольных хижин в дельте Селенги
В прошлом году природоохранная прокуратура указывала властям Бурятии на необходимость выявить и снести всевозможные строения, заимки, рыбацкие домики в дельте Селенги - уникальном природном объекте.

«Этого сделано не было. Хотя, по приблизительным оценкам, таких строений в дельте насчитывается около двухсот», - сообщил «Номер один» Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев.

По его словам, сейчас прокуратура намерена предпринять самостоятельные действия по выявлению данных объектов.

«Мы планируем в июне-июле организовать выезд совместно с Росреестром, Росприроднадзором, рыбоохраной. Будем фиксировать все эти строения и в судебном порядке возлагать (на республику – прим.) обязанность по их ликвидации. Думаю, в течение лена установим координаты строений, и обратимся в суд по ним с единым иском к минприроды республики. Я уже не вижу других возможностей решить эту проблему», - рассказал прокурор о ближайших перспективах.

Он подчеркнул, что по дорогостоящим мероприятиям обычно приходится идти в суд.

Суды прокуратуры по сносу отдельных строений в месте впадения Селенги в озеро Байкал в республике известны. Так, в прошлом году завершилось очень длинное дело насчет строений на двух земельных участках в районе протоки Старое Русло. Юридическое противостояние оказалось крайне упорным, разбирательство шло в нескольких инстанциях.

Суд постановил, что минприроды республики и Росводресурсы обязаны при разработке своих мероприятий в сфере водных отношений включить в их число мероприятия по освобождению от самовольно возведенных строений (и приведению в состояние, пригодное для использования по целевому назначению) этих двух участков.

Как обстоят дела сегодня?

Как пояснила «Номер один» Наталья Тумуреева, врио. министра природных ресурсов Бурятии, в нынешнем году при обследовании одного из участков было установлено, что строение отсутствует.

«На месте ранее расположенного строения обнаружен мусор, который до настоящего времени располагается в местности, доступ к которой возможен в зимнее время года при установлении ледового покрова на реке Селенга», - сообщила Наталья Тумуреева.

Более ранее обследованием второго участка - в местности Заимка Фирса - самовольного строения не обнаружило.

Минприроды республики два раза направляло письма в Росводресурсы по поводу исполнения данного судебного решения. Просило рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на выполнение необходимого мероприятия в 2022 г.

Также бурятское ведомство запрашивало пояснение – по какому направлению надо направлять заявку на получение федерального финансирования. Ведь это исполнение переданных федеральных полномочий по охране водных объектов (Селенга, Байкал – федеральные объекты) и на снос строений в дельте республика должна получить ассигнования из Центра. Москва хранит молчание.

«Ответа не поступило», - констатировала врио. министра.

Вот такая история произошла по двум «самоволкам». Если Бурятия проиграет крупный суд и ее обяжут снести около двухсот строений в дельте, то ситуация станет невыносимо острой.

Фото: «Номер один»
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