"Пир во время чумы": Жители Улан-Удэ предлагают отменить празднование Дня города

«А как они там отнесутся к нашим таким праздникам? Спросите матерей, потерявших сыновей, они наверное навсегда вычеркну праздники из своей жизни. Давайте будем едины, на то мы и братья и сестры. И отпразднуем ещё один праздник Победы когда наши ребята будут все дома» - написал автор поста.

"Пир во время чумы..." "Когда гибнут наши земляки, считаю неуместным такие массовые празднества"



"Согласна. Зачем нужен этот Хабиб за миллион. Лучше эти деньги действительно отдать на посылки солдатам"



"Дроны, амуницию купить лучше нашим ребятам, им нужнее, а мы и без дня города проживём!"



"Много наших ребят погибло, какие могут быть праздники!!!! У матерей, жен, детей такое горе! Не проводите праздники"

- пишут горожане.

"Жизнь продолжается"



"Почему должны отменять? Зачем? У Армии своё финансирование ,если хотите помочь организуйте сборы и отправьте, не вижу проблемы"



"День города надо отмечать обязательно"



"Как жить без праздников? И так из-за ковида 2 года дома сидели. Наоборот хочется позитива и концертов! Молодцы наши правительство ,что старается для народа, праздники устраивает! А как людям свадьбы не праздновать?"



"Мне нужен праздник для того, чтоб расслабиться, отвлечься. Увидеть радостные, счастливые лица горожан. Если я буду так часто нервничать, плакать, грустить, то мне становится тяжело, больно. От этого негатива у меня начинает болеть душа, голова, организм страдает"

- пишут другие.