Общество 07.06.2022 в 11:02

"Пир во время чумы": Жители Улан-Удэ предлагают отменить празднование Дня города

Горожане считают это неуместным, пока на Украине гибнут наши парни и многие находятся в трауре
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Текст: Нина Павлова
"Пир во время чумы": Жители Улан-Удэ предлагают отменить празднование Дня города
"Номер один"
В соцсетях разгорелся спор на тему празднования Дня города Улан-Удэ и проведения других массовых мероприятий. Так, многие горожане уверены, что деньги, которые будут потрачены на гуляния, лучше направить для помощи ребятам, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции на территории Украины (заметим, что тратить выделенные средства не по назначению чиновники не имеют права). А отмечать с размахом праздники и вовсе считают неуместным, ведь многие горожане в трауре из-за потери родных.

«А как они там отнесутся к нашим таким праздникам? Спросите матерей, потерявших сыновей, они наверное навсегда вычеркну праздники из своей жизни. Давайте будем едины, на то мы и братья и сестры. И отпразднуем ещё один праздник Победы когда наши ребята будут все дома»

- написал автор поста. 

Его поддержали и другие горожане.

"Пир во время чумы..."

"Когда гибнут наши земляки, считаю неуместным такие массовые празднества"

"Согласна. Зачем нужен этот Хабиб за миллион. Лучше эти деньги действительно отдать на посылки солдатам"

"Дроны, амуницию купить лучше нашим ребятам, им нужнее, а мы и без дня города проживём!"

"Много наших ребят погибло, какие могут быть праздники!!!! У матерей, жен, детей такое горе! Не проводите праздники"

- пишут горожане.

В большинстве отрицательных отзывов к празднику нашлись и те, кто действительно хочет немного развеяться.

"Жизнь продолжается"

"Почему должны отменять? Зачем? У Армии своё финансирование ,если хотите помочь организуйте сборы и отправьте, не вижу проблемы"

"День города надо отмечать обязательно"

"Как жить без праздников? И так из-за ковида 2 года дома сидели. Наоборот хочется позитива и концертов! Молодцы наши правительство ,что старается для народа, праздники устраивает! А как людям свадьбы не праздновать?"

"Мне нужен праздник для того, чтоб расслабиться, отвлечься. Увидеть радостные, счастливые лица горожан. Если я буду так часто нервничать, плакать, грустить, то мне становится тяжело, больно. От этого негатива у меня начинает болеть душа, голова, организм страдает"

- пишут другие.

Напомним, столица Бурятии отметит День города 18 июня. Праздновать будут весь день, на самых разных площадках. В 23 часа, после концерта, на площади состоится красочный фейерверк. Кроме того, ожидается 45-минутное выступление на площади Советов российского исполнителя Хабиба. 

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. 
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