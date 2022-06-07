В Шелехове горел роддом

В Иркутской области сегодня ночью все пациенты Шелеховского родительного дома были эвакуированы из-за пожара в здании. Об этом сообщает региональный минздрав.«Ночью загорелась кровля здания. В этом время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременных женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховского районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками», - подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в здании будет проведено инструментальное обследование, в результате которого специалисты дадут заключение о степени повреждений и дальнейшей эксплуатации. На это время маршрутизацию пациентов изменят.«Наше учреждение второго уровня. В месяц мы принимаем до 30 родов. Женщины с осложнениями направляются в областной центр. Пока здание будут обследовать, всех пациенток будем направлять в областной центр», - сказала главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.Причину пожара сейчас выясняют специалисты, предположительно возгорание произошло из-за удара молнии.Фото: irkobl.ru