Общество 07.06.2022 в 12:12

В Шелехове горел роддом

Предполагается, что  в него попала молния, пострадавших нет
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Текст: Номер один
В Шелехове горел роддом
В Иркутской области сегодня ночью все пациенты Шелеховского родительного дома были эвакуированы из-за пожара в здании. Об этом сообщает региональный минздрав.
  
«Ночью загорелась кровля здания. В этом время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременных женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховского районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками», - подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в здании будет проведено инструментальное обследование, в результате которого специалисты дадут заключение о степени повреждений и дальнейшей эксплуатации. На это время маршрутизацию пациентов изменят.

«Наше учреждение второго уровня. В месяц мы принимаем до 30 родов. Женщины с осложнениями направляются в областной центр. Пока здание будут обследовать, всех пациенток будем направлять в областной центр», - сказала главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты, предположительно возгорание произошло из-за удара молнии.

Фото: irkobl.ru
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