Общество 07.06.2022 в 12:27

Пенсия — не время скучать!

Бурятия накопила большой опыт в работе с людьми пенсионного возраста
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсия — не время скучать!
Это еще раз подтвердило участие республики в крупном Всероссийском конкурсе «Лучшие практики активного долголетия—2021».

Республику представил факультет «Народные ремесла», который является частью большого проекта «Университет третьего возраста». Университет был организован под эгидой министерства социальной защиты населения Бурятии в 2011 году. На сегодняшний день он действует в рамках нацпроекта «Демография» и имеет представительства во всех районах республики.

К конкурсу бурятские пенсионеры готовились при активной поддержке главного специалиста Управления социальной защиты населения по г. Улан­Удэ Оксаны Бамбуевой. И опыт Бурятии высоко оценили.

- Присутствовали зампред правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и другие высокие лица. Было 689 заявок. В итоге в число финалистов вошли 10 федеральных и 19 региональных заявок, в том числе наша, - говорит Наталья Акинфиева, замначальника Управления социальной защиты по г. Улан­Удэ.

К сегодняшнему дню в республике через разные факультеты Университета прошло более 100 тыс. человек. Факультеты самые разные: «Компьютерная грамотность», «Сад и огород», «Культура и искусство», «Финансовая грамотность», «Скандинавская ходьба», «Государственные и муниципальные услуги», «Православие» и др.

«Наибольшей популярностью пользуется компьютерное направление, тут даже бывает очередь. Полученные знания помогают пенсионерам эффективно пользоваться порталом Госуслуг, сайтом Пенсионного фонда, Viber и т. д. Бывает очередь и по направлению туризма. Много людей занимаются на «Народных ремеслах», - рассказывает она.

Коронавирус, увы, заставил резко снизить активность, но сейчас это в прошлом.

- В этом году мы планируем охватить около 7 тыс. человек. Конечно, все бесплатно. Очные занятия проходят в самых разных точках города, - порадовала представительница улан­удэнского Управления. Для сравнения, за последние три года из­за коронавируса суммарно охват составил лишь 4 177 человек и работа шла онлайн.

Более подробную информацию по г. Улан­Удэ можно узнать по телефону Управления 23-27-68. В сельских районах надо обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства.

Фаима Рымарева знакома с «Университетом третьего возраста» с начала его работы.

- Когда я узнала, какие возможности он открывает перед нами, пенсионерами, то была в восторге. Это настолько здорово! Это сейчас моя вторая жизнь, не представляю, как жить без всего этого. Я здесь занималась и скандинавской ходьбой, и прошла курсы фотографии, которые оказались для меня очень полезны, и многое другое. Жизнь кипит. Мы даже Олимпийский огонь встречали!», - поделилась она.

Сейчас бабушка посещает как раз факультет «Народные ремесла».

«Научилась мокрому валянию, сухому валянию, бисероплетению… Пенсия—это не время скучать, это новый виток жизни. Надо быть активными, а не «закисать». Иначе останется нам лежать на диване и говорить, что жизнь закончена, А жизнь с выходом на пенсию только начинается! Мы здесь узнаем что­то новое, учимся, у меня появились новые подруги, общаемся и вне Университета, ходим в гости. Я так благодарна всем, кто с нами работает. То, что в Улан­Удэ в Бурятии работает такой Университет, просто замечательно. Приходите!» , - призывает Фаима Рымарева.

Фото: «Номер один»

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