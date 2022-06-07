Общество 07.06.2022 в 12:27
Пенсия — не время скучать!
Бурятия накопила большой опыт в работе с людьми пенсионного возраста
Это еще раз подтвердило участие республики в крупном Всероссийском конкурсе «Лучшие практики активного долголетия—2021».
Республику представил факультет «Народные ремесла», который является частью большого проекта «Университет третьего возраста». Университет был организован под эгидой министерства социальной защиты населения Бурятии в 2011 году. На сегодняшний день он действует в рамках нацпроекта «Демография» и имеет представительства во всех районах республики.
К конкурсу бурятские пенсионеры готовились при активной поддержке главного специалиста Управления социальной защиты населения по г. УланУдэ Оксаны Бамбуевой. И опыт Бурятии высоко оценили.
- Присутствовали зампред правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и другие высокие лица. Было 689 заявок. В итоге в число финалистов вошли 10 федеральных и 19 региональных заявок, в том числе наша, - говорит Наталья Акинфиева, замначальника Управления социальной защиты по г. УланУдэ.
К сегодняшнему дню в республике через разные факультеты Университета прошло более 100 тыс. человек. Факультеты самые разные: «Компьютерная грамотность», «Сад и огород», «Культура и искусство», «Финансовая грамотность», «Скандинавская ходьба», «Государственные и муниципальные услуги», «Православие» и др.
«Наибольшей популярностью пользуется компьютерное направление, тут даже бывает очередь. Полученные знания помогают пенсионерам эффективно пользоваться порталом Госуслуг, сайтом Пенсионного фонда, Viber и т. д. Бывает очередь и по направлению туризма. Много людей занимаются на «Народных ремеслах», - рассказывает она.
Коронавирус, увы, заставил резко снизить активность, но сейчас это в прошлом.
- В этом году мы планируем охватить около 7 тыс. человек. Конечно, все бесплатно. Очные занятия проходят в самых разных точках города, - порадовала представительница уланудэнского Управления. Для сравнения, за последние три года изза коронавируса суммарно охват составил лишь 4 177 человек и работа шла онлайн.
Более подробную информацию по г. УланУдэ можно узнать по телефону Управления 23-27-68. В сельских районах надо обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства.
Фаима Рымарева знакома с «Университетом третьего возраста» с начала его работы.
- Когда я узнала, какие возможности он открывает перед нами, пенсионерами, то была в восторге. Это настолько здорово! Это сейчас моя вторая жизнь, не представляю, как жить без всего этого. Я здесь занималась и скандинавской ходьбой, и прошла курсы фотографии, которые оказались для меня очень полезны, и многое другое. Жизнь кипит. Мы даже Олимпийский огонь встречали!», - поделилась она.
Сейчас бабушка посещает как раз факультет «Народные ремесла».
«Научилась мокрому валянию, сухому валянию, бисероплетению… Пенсия—это не время скучать, это новый виток жизни. Надо быть активными, а не «закисать». Иначе останется нам лежать на диване и говорить, что жизнь закончена, А жизнь с выходом на пенсию только начинается! Мы здесь узнаем чтото новое, учимся, у меня появились новые подруги, общаемся и вне Университета, ходим в гости. Я так благодарна всем, кто с нами работает. То, что в УланУдэ в Бурятии работает такой Университет, просто замечательно. Приходите!» , - призывает Фаима Рымарева.
Фото: «Номер один»
Республику представил факультет «Народные ремесла», который является частью большого проекта «Университет третьего возраста». Университет был организован под эгидой министерства социальной защиты населения Бурятии в 2011 году. На сегодняшний день он действует в рамках нацпроекта «Демография» и имеет представительства во всех районах республики.
К конкурсу бурятские пенсионеры готовились при активной поддержке главного специалиста Управления социальной защиты населения по г. УланУдэ Оксаны Бамбуевой. И опыт Бурятии высоко оценили.
- Присутствовали зампред правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и другие высокие лица. Было 689 заявок. В итоге в число финалистов вошли 10 федеральных и 19 региональных заявок, в том числе наша, - говорит Наталья Акинфиева, замначальника Управления социальной защиты по г. УланУдэ.
К сегодняшнему дню в республике через разные факультеты Университета прошло более 100 тыс. человек. Факультеты самые разные: «Компьютерная грамотность», «Сад и огород», «Культура и искусство», «Финансовая грамотность», «Скандинавская ходьба», «Государственные и муниципальные услуги», «Православие» и др.
«Наибольшей популярностью пользуется компьютерное направление, тут даже бывает очередь. Полученные знания помогают пенсионерам эффективно пользоваться порталом Госуслуг, сайтом Пенсионного фонда, Viber и т. д. Бывает очередь и по направлению туризма. Много людей занимаются на «Народных ремеслах», - рассказывает она.
Коронавирус, увы, заставил резко снизить активность, но сейчас это в прошлом.
- В этом году мы планируем охватить около 7 тыс. человек. Конечно, все бесплатно. Очные занятия проходят в самых разных точках города, - порадовала представительница уланудэнского Управления. Для сравнения, за последние три года изза коронавируса суммарно охват составил лишь 4 177 человек и работа шла онлайн.
Более подробную информацию по г. УланУдэ можно узнать по телефону Управления 23-27-68. В сельских районах надо обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства.
Фаима Рымарева знакома с «Университетом третьего возраста» с начала его работы.
- Когда я узнала, какие возможности он открывает перед нами, пенсионерами, то была в восторге. Это настолько здорово! Это сейчас моя вторая жизнь, не представляю, как жить без всего этого. Я здесь занималась и скандинавской ходьбой, и прошла курсы фотографии, которые оказались для меня очень полезны, и многое другое. Жизнь кипит. Мы даже Олимпийский огонь встречали!», - поделилась она.
Сейчас бабушка посещает как раз факультет «Народные ремесла».
«Научилась мокрому валянию, сухому валянию, бисероплетению… Пенсия—это не время скучать, это новый виток жизни. Надо быть активными, а не «закисать». Иначе останется нам лежать на диване и говорить, что жизнь закончена, А жизнь с выходом на пенсию только начинается! Мы здесь узнаем чтото новое, учимся, у меня появились новые подруги, общаемся и вне Университета, ходим в гости. Я так благодарна всем, кто с нами работает. То, что в УланУдэ в Бурятии работает такой Университет, просто замечательно. Приходите!» , - призывает Фаима Рымарева.
Фото: «Номер один»