Пенсия — не время скучать!

Это еще раз подтвердило участие республики в крупном Всероссийском конкурсе «Лучшие практики активного долголетия—2021».Республику представил факультет «Народные ремесла», который является частью большого проекта «Университет третьего возраста». Университет был организован под эгидой министерства социальной защиты населения Бурятии в 2011 году. На сегодняшний день он действует в рамках нацпроекта «Демография» и имеет представительства во всех районах республики.К конкурсу бурятские пенсионеры готовились при активной поддержке главного специалиста Управления социальной защиты населения по г. Улан­Удэ Оксаны Бамбуевой. И опыт Бурятии высоко оценили.- Присутствовали зампред правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и другие высокие лица. Было 689 заявок. В итоге в число финалистов вошли 10 федеральных и 19 региональных заявок, в том числе наша, - говорит Наталья Акинфиева, замначальника Управления социальной защиты по г. Улан­Удэ.К сегодняшнему дню в республике через разные факультеты Университета прошло более 100 тыс. человек. Факультеты самые разные: «Компьютерная грамотность», «Сад и огород», «Культура и искусство», «Финансовая грамотность», «Скандинавская ходьба», «Государственные и муниципальные услуги», «Православие» и др.«Наибольшей популярностью пользуется компьютерное направление, тут даже бывает очередь. Полученные знания помогают пенсионерам эффективно пользоваться порталом Госуслуг, сайтом Пенсионного фонда, Viber и т. д. Бывает очередь и по направлению туризма. Много людей занимаются на «Народных ремеслах», - рассказывает она.Коронавирус, увы, заставил резко снизить активность, но сейчас это в прошлом.- В этом году мы планируем охватить около 7 тыс. человек. Конечно, все бесплатно. Очные занятия проходят в самых разных точках города, - порадовала представительница улан­удэнского Управления. Для сравнения, за последние три года из­за коронавируса суммарно охват составил лишь 4 177 человек и работа шла онлайн.Более подробную информацию по г. Улан­Удэ можно узнать по телефону Управления 23-27-68. В сельских районах надо обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства.Фаима Рымарева знакома с «Университетом третьего возраста» с начала его работы.- Когда я узнала, какие возможности он открывает перед нами, пенсионерами, то была в восторге. Это настолько здорово! Это сейчас моя вторая жизнь, не представляю, как жить без всего этого. Я здесь занималась и скандинавской ходьбой, и прошла курсы фотографии, которые оказались для меня очень полезны, и многое другое. Жизнь кипит. Мы даже Олимпийский огонь встречали!», - поделилась она.Сейчас бабушка посещает как раз факультет «Народные ремесла».«Научилась мокрому валянию, сухому валянию, бисероплетению… Пенсия—это не время скучать, это новый виток жизни. Надо быть активными, а не «закисать». Иначе останется нам лежать на диване и говорить, что жизнь закончена, А жизнь с выходом на пенсию только начинается! Мы здесь узнаем что­то новое, учимся, у меня появились новые подруги, общаемся и вне Университета, ходим в гости. Я так благодарна всем, кто с нами работает. То, что в Улан­Удэ в Бурятии работает такой Университет, просто замечательно. Приходите!» , - призывает Фаима Рымарева.Фото: «Номер один»