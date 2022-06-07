В Чите 15-летний подросток убил 14-летнюю девушку из-за расставания

Прокуратура Черновского района Читы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в убийстве своей девушки, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.По версии следствия, 14 октября 2021 года днем несовершеннолетний, которому на тот момент было 15 лет, пришел в квартиру к своей 14-летней знакомой, чтобы выяснить причины их расставания. В ходе ссоры он нанес множественные удары ножом по телу потерпевшей, которые явились для нее смертельными.Скрывшись с места преступления, подросток спрятал нож на соседней стройке, однако в этот же вечер был задержан, после чего заключен под стражу.В ходе стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черновский районный суд Читы.С учетом несовершеннолетнего возраста обвиняемому грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Фото: СКР