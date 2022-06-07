День города в Улан-Удэ объединит «Титан» и «Абсолют»

В столице Бурятии продолжается подготовка к празднованию Дня города, который состоится 18 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в честь 356-летия Улан-Удэ пройдут десятки интересных мероприятий, одним из самых зрелищных станет шествие тематических колонн на площади Советов под общей концепцией «Год здоровья и активного долголетия».Откроет шествие колонна Октябрьского района «Здоровая семья, здоровый город». Во главе колонны пойдет украшенный автомобиль, а за ним сотрудники администрации Октябрьского района, ветеранские организации, учреждения здравоохранения, студенты, Комитет городского хозяйства со своими подведомственными учреждениями: «Водоканал», «Городское лесничество», Комбинат по благоустройству и Специализированная служба.- Замкнут наше шествие банки и представители сотовой связи. Все участники будут в костюмах, колоннами по 20 человек. На сегодня подтвердили участие более двух тысяч человек, - сообщил на брифинге первый замруководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.Далее эстафету примет Советский район, тема колонны «Город будущего». Она представлена социальной сферой и поделена на четыре блока: юные дарования, народные коллективы, городские библиотеки и образование. Замкнут колонну представители отрасли физической культуры – ветераны спорта и тренеры пройдут со своими многочисленными наградами. Всего будет представлено 27 видов спорта.- Если мы говорим о будущем, то не можем обойтись без юного поколения. На сегодня у всех отраслей сформирована концепция, имеются сценарные планы, где прописаны оформление, форма одежды, реквизит, последовательность, творческие и трудовые коллективы, принимающие участие в шествии, - рассказал руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.Тематика колонны Железнодорожного района – «Спорт - норма жизни». В ней пройдут самые крупные предприятия промышленности и торговли. Среди них авиазавод, ЛВРЗ, РЖД, Приборостроительный завод, Стальмост, ТГК-14, МРСК, а также транспортные предприятия и ряд сетевых компаний - Титан, Абсолют, Мега Дом и многие другие.- По сценарию Железнодорожный район заканчивает шествие. Временной промежуток 30 минут. Работают профессионалы, будет все костюмировано. Каждое наше предприятие представит свой вид спорта. Думаю, будет интересно и зрелищно, - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.Каждый район покажет так называемый «Стоп кадр», когда на несколько минут остановится напротив сцены и покажет представление, и у каждого есть свой режиссер-постановщик. Ожидается, что в шествии примут участие до 10 тысяч человек.Напомним, масштабное шествие пройдёт в рамках торжественного открытия Дня города 18 июня в 11 часов. Начнется мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты мое вдохновение», продолжится шествием и завершится композицией «С Днем рождения, любимый город!» в исполнении ведущих коллективов и солистов Улан-Удэ.Фото: «Номер один»