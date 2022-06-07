Общество 07.06.2022 в 14:06

Мэрия Улан-Удэ запустила собственный завод по производству тротуарной плитки

В будущем он также будет выпускать бордюрный камень
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэрия Улан-Удэ запустила собственный завод по производству тротуарной плитки
Сегодня в Улан-Удэ на базе Комбината по благоустройству открылся завод бетонных изделий. На первом этапе он будет выпускать три вида тротуарной плитки, а в будущем и бортовой камень.

«В Улан-Удэ потребность в тротуарной плитке очень большая, так как по нацпроектам мы ежегодно ремонтируем общественные территории и дороги. Плитка сертифицирована, станки являются лучшими в своем классе, поэтому изделия выпускаются с высоким качеством», - сообщил мэр города Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, менее чем за полгода в городском хозяйстве произошли значительные изменения в плане автономности.

«Водоканал начал сборку и выпуск умных водоколонок, Горсвет готовится к производству инновационных «лежачих» светофоров и вот сейчас Комбинат по благоустройству запустил в работу новый завод. Перед наступающим Днем города Комитет городского хозяйства сделал всему Улан-Удэ вот такой замечательный подарок - собственные производства в своих учреждениях. Будем работать еще более эффективно и быстрее», - заявил мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ

Все новости

Мэрия Улан-Удэ запустила собственный завод по производству тротуарной плитки
07.06.2022 в 14:06
В Бурятии мужчина пытался сжечь соседку заживо
07.06.2022 в 13:41
День города в Улан-Удэ объединит «Титан» и «Абсолют»
07.06.2022 в 13:37
В Бурятии стали известны подробности нападения в здании суда
07.06.2022 в 13:20
Житель Бурятии едва не убил попутчика
07.06.2022 в 13:05
В Чите 15-летний подросток убил 14-летнюю девушку из-за расставания
07.06.2022 в 12:33
Пенсия — не время скучать!
07.06.2022 в 12:27
Клиенты Tele2 Бурятии предпочитают онлайн-шопинг
07.06.2022 в 12:18
В Шелехове горел роддом
07.06.2022 в 12:12
В Бурятии горел детский сад
07.06.2022 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
День города в Улан-Удэ объединит «Титан» и «Абсолют»
Работники конкурирующих предприятий пройдут шествием в одной колонне
07.06.2022 в 13:37
В Чите 15-летний подросток убил 14-летнюю девушку из-за расставания
Стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым

07.06.2022 в 12:33
Пенсия — не время скучать!
Бурятия накопила большой опыт в работе с людьми пенсионного возраста
07.06.2022 в 12:27
В Шелехове горел роддом
Предполагается, что  в него попала молния, пострадавших нет
07.06.2022 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru