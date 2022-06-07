Общество 07.06.2022 в 14:06
Мэрия Улан-Удэ запустила собственный завод по производству тротуарной плитки
В будущем он также будет выпускать бордюрный камень
Текст: Константин Воронов
Сегодня в Улан-Удэ на базе Комбината по благоустройству открылся завод бетонных изделий. На первом этапе он будет выпускать три вида тротуарной плитки, а в будущем и бортовой камень.
«В Улан-Удэ потребность в тротуарной плитке очень большая, так как по нацпроектам мы ежегодно ремонтируем общественные территории и дороги. Плитка сертифицирована, станки являются лучшими в своем классе, поэтому изделия выпускаются с высоким качеством», - сообщил мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, менее чем за полгода в городском хозяйстве произошли значительные изменения в плане автономности.
«Водоканал начал сборку и выпуск умных водоколонок, Горсвет готовится к производству инновационных «лежачих» светофоров и вот сейчас Комбинат по благоустройству запустил в работу новый завод. Перед наступающим Днем города Комитет городского хозяйства сделал всему Улан-Удэ вот такой замечательный подарок - собственные производства в своих учреждениях. Будем работать еще более эффективно и быстрее», - заявил мэр.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В Улан-Удэ потребность в тротуарной плитке очень большая, так как по нацпроектам мы ежегодно ремонтируем общественные территории и дороги. Плитка сертифицирована, станки являются лучшими в своем классе, поэтому изделия выпускаются с высоким качеством», - сообщил мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, менее чем за полгода в городском хозяйстве произошли значительные изменения в плане автономности.
«Водоканал начал сборку и выпуск умных водоколонок, Горсвет готовится к производству инновационных «лежачих» светофоров и вот сейчас Комбинат по благоустройству запустил в работу новый завод. Перед наступающим Днем города Комитет городского хозяйства сделал всему Улан-Удэ вот такой замечательный подарок - собственные производства в своих учреждениях. Будем работать еще более эффективно и быстрее», - заявил мэр.
Фото: мэрия Улан-Удэ