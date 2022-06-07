Общество 07.06.2022 в 14:57

В Бурятии жители города ездят по дырявому мосту

«По нему ездят машины, ходят люди! Дыра на дыре», - обращаются к властям в соцсетях
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии жители города ездят по дырявому мосту

В местной группе «Аноним 03» опубликовали пост с фотографиями от одного из жителей города Кяхта. Автор обратил внимание на состояние местного моста по улице Бестужева.

«Снова Кяхта! Снова проблемы! И теперь не только с мусором! Вот такой у нас "замечательный" мост по улице Бестужева. И он функционирует, по нему ездят машины, ходят люди! Дыра на дыре! Причем, это всё появилось не вчера! А в администрации ответили, что будут делать ремонт другого моста по улице Крупской! Да, несомненно, его делать нужно! Но ведь можно проводить ремонт одновременно двух мостов!? На что ответили, что одна бригада!»

 - возмущается горожанин.
На фото видно, что деревянный мост покрыт дырками, в некоторых местах обломаны доски, а также заметна узкая неровная зона для пешеходов.


«На коляске пройти через мост невозможно, слишком узкий проезд по пешеходной зоне моста, на фото это видно (у нас не самая широкая коляска), приходится идти по проезжей части, но и там колёса коляски попадают в дыры, которых очень много!»

 - пишет автор.

 Как отмечено в посту, ранее местная администрация все-таки проводила небольшой ремонт – закрыли большую дыру в мосту. Однако на этом ремонт окончился. Вдобавок, после дождя перед мостом увеличиваются в размерах ямы.

«Такое ощущение, что администрация города ездит, ходит по городу с закрытыми глазами! Не видят проблем»

- возмущается горожанин.




  фото: Аноним 03

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кяхтинский район кяхта мост

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