На севере Бурятии ищут члена экипажа перевернувшейся лодки

В Северо-Байкальском районе Бурятии сегодня ведутся поиски мужчины - члена экипажа лодки, перевернувшейся накануне на реке Кабанья, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде (БПСО).Накануне спасателям БПСО в городе Северобайкальск поступила информация о том, что 5 июня на реке Кабанья Северо-Байкальского района перевернулись лодка с водомётом. Двое человек спаслись, третий мужчина пропал без вести.Из Северобайкальска в район поиска вышел катер «КС-701» с пятью специалистами Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. В 17:20 спасатели прибыли к месту работ, далее продолжили движение пешком от устья реки вверх к месту, где перевернулась лодка. Работы продолжаются, информация уточняется.Фото: