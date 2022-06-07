У нерадивых изымают сельхозземли

В республике продолжают наводить порядок с неиспользуемыми сельхозземлями. Эту тему обсудили в стенах Народного Хурала на «круглом столе», посвященном обороту сельхозземель. Вопрос особенно актуален сейчас.«Президентом и правительством Российской Федерации поставлена задача по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства. Одна из основных целей – обеспечение продовольственной безопасности. Здесь особенно важно вовлечение в оборот, обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения», - выступил в начале заседания Дмитрий Швецов, председатель комитета Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. Он вел заседание.Изменение ситуации налицо – часть земель уже передана из собственности нерадивых граждан, которые не обрабатывали их, в собственность муниципалитетов.По информации Росреестра, в республике есть 2,76 млн гектаров земель сельхозназначения. Из них 2,14 млн гектаров – это собственно сельхозугодья (пашня, пастбища и т. д.). Более половины - 1,3 млн гектаров - составляют земельные доли, паи, которые сельчане получили в ходе земельной реформы, роспуска совхозов.По состоянию на начало 2022 г., граждане реализовали свое право на доли общей площадью 547 тыс. гектаров. Еще от 46 тыс. гектаров долей сельчане отказались. Увы, более 700 тыс. гектаров оказались невостребованными.По невостребованным долям постоянно идут суды. В большинстве случаев суд провозглашает их собственностью муниципалитетов, после чего последние получают право распоряжаться ими – образовывать большие земельные участки и передавать реально работающим фермерам, сельхозорганизациям, привлекать агроинвесторов. Правда, есть такое явление – трудно сформировать большой единый участок. Зачастую в нем присутствуют разрывы, «вкрапления» небольших земельных долей, находящихся в собственности граждан.«Завершены работы по признанию прав на невостребованные земельные доли в Еравнинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. В 2021 г. активно шла работа на территории Кижингинского, Тарбагатайского, Закаменского и Курумканского районов», - доложили участникам «круглого стола».Булат Цыренжапов, первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии, говоря о дополнительном вовлечении в оборот земель, напомнил о стимулах.«За один гектар введенной в оборот дополнительной земли (залежных земель) выплачиваем пять тысяч рублей. Это очень хорошая, действенная мера. В 2020 г. ввели около двух тысяч гектаров, но тогда стимулирование было две тысячи рублей за гектар. С 2021 г. его подняли до пяти тысяч. Эти деньги, в основном, восполняют затраты, которые сельхозтоваропроизводители несут на ввод таких земель в оборот. Прежде всего, вводится пашня», - выступил он.Кроме того, бюджет возмещает 50 процентов затрат на проведение культуротехнических мероприятий.С критическими замечаниями выступил Россельхознадзор - Василий Гармаев, врио. руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.«Мною были направлены в 2019-2020 гг. письма в министерство сельского хозяйства Бурятии, на главу республики, о ситуации с землями сельхозназначения, предложениями по организации работы. Но, как говорится, воз и ныне там», - выступил он, указав на необходимость усилить вовлечение сельхозземель в работу.Также Россельхознадзор раскритиковал работу муниципального земельного контроля в республике, а также кадровый момент.Для усиления работы недавно бурятская сторона пришла с надзорным органом к общей позиции – материалы по неиспользуемым землям будут направляться в ведомство, а оно станет привлекать нерадивых сельчан к административной ответственности. На «круглом столе» выступили все, кто хотел высказаться. Были дельные предложения. Особенно важно обновить базу картографических материалов, на основании которых строится вся дальнейшая земельная работа.Среди принятых рекомендация – увеличить финансовую поддержку тех, кто вовлекает земли в сельхозоборот, повышает их плодородие, усилить разъяснительную работу среди сельчан (в т. ч. по вопросу отказа от земельной доли), усилить муниципальные земельные отделы и т. д.«Общее впечатление положительное. Сегодня в диалоге приняли участие депутаты Народного Хурала, представители правительства, муниципалитетов, контролирующих органов. Поступили хорошие предложения из Бичурского, Кабанского районов», - подвел итоги «круглого стола» Дмитрий Швецов.Бурятия обязана ввести земли сельскохозяйственного назначения в оборот. В этом согласны все.«Земля – это основа экономики, благосостояния населения, государства. Сельхозземли не должны пустовать. Процесс идет, но есть ряд факторов, которые влияют на то, что он идет не так быстро, как хотелось бы. С этими факторами надо работать», - подчеркнул депутат.Фото: «Номер один»