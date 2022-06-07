Общество 07.06.2022 в 16:27

Директор Нестеровского культурного центра Татьяна Черных получила благодарность председателя Совфеда

Представительница Бурятии попросила законодателей поддержать идею о трансформации неэксплуатируемых объектов в селах в креативные пространства

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Директор Нестеровского культурного центра Татьяна Черных получила благодарность председателя Совфеда
Татьяну Черных, директора Нестеровского культурного центра Прибайкальского района наградили благодарственным письмом председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко «За большой вклад в реализацию государственной социальной политики и активную общественную деятельность», сообщили в минкультуры Бурятии.

На ежегодной встрече председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села Бурятию представляла Татьяна Черных. На пленарном заседании она выступила с докладом «Опыт реализации социальных и культурных проектов на сельской территории Республики Бурятия».

«В 2019–2020 годах мы при поддержке Федерального агентства по делам молодежи реализовали проект «Креативное пространство «Село XXI», на базе которого открыли Добродом Прибайкалья. Оно поистине стало центром притяжения большого количества людей от местного населения до заграничного туриста. В пространстве кипит жизнь, мы организуем мастер-классы по валянию войлока, мыловарению, художественному изобразительному искусству. Проводим фитнес-тренировки, встречаем гостей, пьем чай. В этом году планируем при поддержке Фонда президентских грантов организовать три ремесленные мастерские с целью возрождения народных художественных промыслов, привлечения туристов и монетизации труда мастеров», - рассказала Татьяна Черных.

А также предложила: «Поддержать наш опыт и распространить его на сельских территориях, как нашего региона, так и всей страны. Идея о трансформации старых неэксплуатируемых объектов в креативные пространства откликается в сердцах у молодежи и интересна молодым. Мы просим Совет Федерации помочь в формировании необходимой законодательной базы, корректировке отдельных мероприятий национальных проектов и государственных программ: чтобы инициативные группы на местах находили финансирование на свои проекты, а возрождённые к жизни старые здания, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, могли быть переданы в безвозмездное пользование некоммерческим организациям».

Фото: «Вместе.РФ»
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