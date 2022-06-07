«Федералы» обвинили муниципалов Бурятии в манипуляциях с землей

Федеральный чиновник не сошелся с представителями республики во взглядах на ситуацию вокруг земель сельхозназначения в Бурятии. Словесное противостояние произошло на «круглом столе» при обсуждении ситуации, которая сложилась с переводом сельхозземель в земли иных категорий.«За 2007-2021 гг. правительством Республики Бурятия принято 666 распоряжений о переводе земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения в иные категории», - выступил депутат Хурала Игорь Бобков и поинтересовался, что за переводы были по данным сельхозземлям.Как пояснила в ответ министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова, в первую очередь, перевод осуществлялся в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения.«666 распоряжений – это 13753 гектара земель было переведено в другие категории. В первую очередь, это линейные объекты. Там, где, например, дороги строятся, линии электропередач обязательно должен пройти перевод сельхозземель в другие категории. Очень большую работу проводили, чтобы все надлежаще юридически оформить», - в частности, пояснила министр.Есть также вопрос кладбищ, скотомогильников, которые, как оказалось, находились на землях сельскохозяйственного назначения.«Если сельскохозяйственные участки рядом с населенными пунктами были задействованы под какие-то производственные цели, то там тоже ставится вопрос об их переводе. Если где-то добыча того же песка - посмотрите какое мощное строительство у нас идет – там тоже надо изменить категорию», - также сказала она депутату, заверив того, что можно посмотреть каждое такое распоряжение – у каждого есть обоснование.Внезапно в обсуждение по видеосвязи из Иркутска вступил Василий Гармаев, врио. руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.«В Бурятии Россельхознадзором выявляются свалки на землях сельхозназначения. Очень большие свалки, пожароопасные свалки. Умники муниципальных образований, чтобы не убирать этот мусор, они переводят земли сельхозназначения в промышленные. Понимаете?», - недовольно выступил «федерал».Он публично заявил, что «сплошь и рядом такая ситуация по Республике Бурятия».«Спасибо, Василий Петрович», - сказал депутат Дмитрий Швецов, который вел заседание «круглого стола».Больше никто затрагивать этот аспект не стал.Осталось до конца не очень понятным, что происходит в республике с переводом сельхозземель в другие категории. Но все же… Что это за манипулирование землями, о котором заявил Россельхознадзор?«То, о чем говорил Василий Петрович, мы эту ситуацию дополнительно посмотрим. Я все же считаю, что это не повальное явление на территории нашей республики. Информацию проверим», – пообещал в ответ на вопрос корреспондента «Номер один» Дмитрий Швецов.Фото: «Номер один»