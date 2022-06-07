В Чите хотят взыскать бывшего чиновника 16,5 млн рублей премий

Центральный районный суд Читы рассмотрел сегодня гражданское дело по иску прокуратуры Забайкальского края о взыскании с бывшего начальника государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Забайкальского края» Дмитрия Ватагина полученных премиальных вознаграждений на сумму 16,5 млн рублей, которые последний отказался вернуть учреждению в добровольном порядке.В суде иск поддерживал прокурор Забайкальского края Максим Ершов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Как установлено ранее в ходе прокурорской проверки, в 2019–2021 годах руководитель государственного учреждения издавал многочисленные приказы о начислении себе и работникам учреждения завышенного размера ежемесячных и ежеквартальных премий.По мнению надзорного ведомства, премии начислялись без учета выполнения целевых показателей работы учреждения, личного вклада руководителя и в обход установленной процедуры согласования выплат с министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, которому подведомственно автономное учреждение.Суд удовлетворил требования прокурора.Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в прокуратуре.Фото: «Номер один»