Общество 07.06.2022 в 16:43

В Чите хотят взыскать бывшего чиновника 16,5 млн рублей премий

Экс-начальник Госэкспертизы Забайкальского края Дмитрий Ватагин  раздавал щедрые премиальные, не забывая о себе
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Текст: Номер один
В Чите хотят взыскать бывшего чиновника 16,5 млн рублей премий
Центральный районный суд  Читы рассмотрел сегодня гражданское дело по иску прокуратуры Забайкальского края о взыскании с бывшего начальника государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Забайкальского края» Дмитрия Ватагина полученных премиальных вознаграждений на сумму 16,5 млн рублей, которые последний отказался вернуть учреждению в добровольном порядке.
В суде иск поддерживал прокурор Забайкальского края Максим Ершов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Как установлено ранее в ходе прокурорской проверки, в 2019–2021 годах руководитель государственного учреждения издавал многочисленные приказы о начислении себе и работникам учреждения завышенного размера ежемесячных и ежеквартальных премий.

По мнению надзорного ведомства, премии начислялись без учета выполнения целевых показателей работы учреждения, личного вклада руководителя и в обход установленной процедуры согласования выплат с министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, которому подведомственно автономное учреждение.
Суд удовлетворил требования прокурора.

Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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