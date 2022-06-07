Житель Бурятии зарезал сожителя сестры из-за небольшой суммы денег

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в убийстве, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Селенгинске. За несколько дней до происшествия он приехал в гости к сестре и ее сожителю в село Тресково. 24 апреля нынешнего года в течение дня они вместе употребляли алкогольные напитки. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное. Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно. Из-за этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им множество ударов по телу противника. Позже нападавший опомнился и попытался оказать потерпевшему помощь, но в состоянии сильного алкогольного опьянения только смог облить его тело зеленкой. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СКР