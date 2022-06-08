Общество 08.06.2022 в 10:00

Шанс вдохнуть полной грудью

Бывает непросто оторвать современных людей от гаджетов, компьютеров, телевизоров. А ведь жизнь проходит мимо…
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Текст: Номер один
Шанс вдохнуть полной грудью
Что же делать? Ответ знают дорожники, которые запросто могут заставить людей оторваться от «электронных убийц» времени и оглянуться вокруг. И надо то всего ничего - оборвать электрический кабель.



Ремонт улицы Терешковой в Улан-Удэ начался с инцидента. Стоило только пустить дорожников с их техникой разбираться с «плохим» асфальтом, как они умудрились оборвать электрический кабель и оставить без света часть столицы.

«Из-за неосторожности подрядной организации при выполнении работ также на полчаса было остановлено движение трамваев от остановки «Арбат» в сторону 40 квартала, от остановки «ПОШ» до остановки «Лицей», от остановки «Элеватор» в сторону города. Данные действия доставили неудобства не только горожанам, но и принесли убытки МУП «Управление трамвая». В настоящее время проводится расследование, подрядчику будет предъявлена претензия на возмещение суммы причиненного убытка», - сухо сообщили в мэрии города.

Но никто не задумался: а может, это такой план? Чтобы жители наконец погуляли по улицам похорошевшего города, оторвались от своих гаджетов, компьютеров и т. д. Может, дорожники на самом деле прибыли сюда не для того, чтобы уложить асфальт, а с целью открыть людям глаза?

Впрочем, электричества не было всего 30 минут, а за это время глаза особенно широко не откроешь. Так что есть вероятность, что дорожники в ближайшее время устроят нам новые приключения. А может быть, и нет…
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