В Бурятии ссора председателя ДНТ и директора магазина дошла до прокурора

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Тарбагатайского района об оскорблении.«Установлено, что в январе этого года председатель ДНТ в селе Нижний Саянтуй, находясь в общественном месте, оскорбил директора магазина, чем унизил ее честь и достоинство. В связи с этим прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ – «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», - рассказали в надзорном ведомстве.Решением мирового судьи председатель ДНТ признан виновным и оштрафован на 3 тысячи рублей.Фото: «Номер один»