Общество 08.06.2022 в 10:25
В Улан-Удэ вновь произошел сбой в системе безналичной оплаты за проезд
Он возник после обновления системы Сбербанка
Текст: Константин Воронов
Со вчерашнего дня в муниципальном транспорте Улан-Удэ вновь фиксируют сбои в системе приема безналичной оплаты за проезд.
«ООО «Оператор транспортных сервисов» совместно со Сбербанком работает над устранением причин. По предварительным данным, Сбербанк запустил обновление системы, и многие терминалы после этого выдают сбой», - сообщает МУП «Управление трамвая».
Со своей стороны предприятие извинилось перед пассажирами за доставленные неудобства.
Напомним, в апреле в общественном транспорте Улан-Удэ произошел сбой в работе терминалов безналичной оплаты проезда марки «Инженико». Их использовали некоторые автобусные перевозчики.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«ООО «Оператор транспортных сервисов» совместно со Сбербанком работает над устранением причин. По предварительным данным, Сбербанк запустил обновление системы, и многие терминалы после этого выдают сбой», - сообщает МУП «Управление трамвая».
Со своей стороны предприятие извинилось перед пассажирами за доставленные неудобства.
Напомним, в апреле в общественном транспорте Улан-Удэ произошел сбой в работе терминалов безналичной оплаты проезда марки «Инженико». Их использовали некоторые автобусные перевозчики.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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