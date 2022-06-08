Александр Козлов: «Вода – мощный инструмент для диалога»

Вода является мощным инструментом для сотрудничества и диалога в достижении устойчивого развития. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, выступая на второй международной конференции «Вода для устойчивого развития», проходящей под эгидой ООН.Мероприятие проходит в столице Таджикистана Душанбе. На него приехало более 2000 человек из более чем 80 государств. Открыл конференцию президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе минприроды РФ.«От водных ресурсов зависит предотвращение чрезвычайных ситуаций, борьба с эпидемиями, продовольственная безопасность и даже климатические вопросы. Поэтому так важно всем вместе, не обращая внимания на государственные границы, решать водные проблемы и консолидировать усилия по развитию водного хозяйства. Россия – активный участник Всемирного водного партнерства. И мы, безусловно, поддерживаем инициативу Таджикистана «Вода для целей устойчивого развития». Международные десятилетия нацелены именно на конкретные действия. И России очень импонирует такой фокус диалога», – подчеркнул Александр Козлов.Несмотря на то, что Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами, в стране есть ряд засушливых регионов. Минприроды России поставило задачу в три раза увеличить прирост запасов подземных вод в вододефицитных регионах к 2024 году. Для этого принят специальный федеральный проект «Геология: возрождение легенды». На поиски подземных вод в 13 регионах выделено 600 млн рублей, работы начнутся уже в этом году. Также создается единый реестр объектов питьевого водоснабжения: это будет цифровая платформа.«В нашем национальном проекте «Экология» уделено большое внимание водным объектам. Как малым рекам, на берегах которых проводим акции по уборке мусора, так и крупнейшим водоемам: озеру Байкалу и реке Волге. За два года восстановлены сотни километров мелиоративных каналов и каналов-рыбоходов, очищены тысячи гектаров водной глади, более двух миллионов волонтеров помогали убирать побережья от мусора. И, конечно, это снижение сбросов сточных вод. Ведь именно они в большей степени загрязняют наши водоемы. Например, на Волге за три года построили 69 очистных сооружений, что уже в полтора раза снизило объемы загрязнённых стоков. Но мы уже идем дальше. Разрабатываем объединенный водный проект. Он станет масштабным. В него войдут все крупнейшие артерии страны. Например, Дон, Амур, Урал, Иртыш, водоемы Балтийского бассейна», – рассказал Александр Козлов.По данным ООН, доступность пресноводных ресурсов на душу населения значительно сокращается. За последние четыре десятилетия этот показатель сократился на одну треть. Согласно докладу о развитии мировых водных ресурсов, подготовленному Организацией Объединенных Наций, число людей, которые ежегодно будут проживать в районах с водным дефицитом в течение целого месяца, вырастет до 3,6 миллиарда человек из девятимиллиардного населения Земли в 2050 году. В то же время число людей, проживающих в зонах риска селей, вырастет с 1,2 миллиарда на сегодняшний день до 1,6 миллиарда.В рамках конференции уже прошло несколько форумов (Центрально-Аазиатский, женский, молодежный и детский, форум местных сообществ и коренных народов) и 11 тематических панельных сессий. Сегодня пройдет еще 13 мероприятий, где обсудят различные водные вопросы.Фото: mnr.gov.ru