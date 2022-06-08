Общество 08.06.2022 в 10:51

Александр Козлов: «Вода – мощный инструмент для диалога»

Число людей, ежегодно проживающих в районах с водным дефицитом в течение целого месяца, вырастет до 3,6 млрд человек в 2050 году

A- A+
Текст: Номер один
Александр Козлов: «Вода – мощный инструмент для диалога»
Вода является мощным инструментом для сотрудничества и диалога в достижении устойчивого развития.  Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, выступая на второй международной конференции «Вода для устойчивого развития», проходящей под эгидой ООН.

Мероприятие проходит в столице Таджикистана Душанбе. На него приехало более 2000 человек из более чем 80 государств. Открыл конференцию президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе минприроды РФ.

«От водных ресурсов зависит предотвращение чрезвычайных ситуаций, борьба с эпидемиями, продовольственная безопасность и даже климатические вопросы. Поэтому так важно всем вместе, не обращая внимания на государственные границы, решать водные проблемы и консолидировать усилия по развитию водного хозяйства. Россия – активный участник Всемирного водного партнерства. И мы, безусловно, поддерживаем инициативу Таджикистана «Вода для целей устойчивого развития». Международные десятилетия нацелены именно на конкретные действия. И России очень импонирует такой фокус диалога», – подчеркнул Александр Козлов.  

Несмотря на то, что Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами, в стране есть ряд засушливых регионов. Минприроды России поставило задачу в три раза увеличить прирост запасов подземных вод в вододефицитных регионах к 2024 году.  Для этого принят специальный федеральный проект «Геология: возрождение легенды». На поиски подземных вод в 13 регионах выделено 600 млн рублей, работы начнутся уже в этом году. Также создается единый реестр объектов питьевого водоснабжения: это будет цифровая платформа.  

«В нашем национальном проекте «Экология» уделено большое внимание водным объектам. Как малым рекам, на берегах которых проводим акции по уборке мусора, так и крупнейшим водоемам: озеру Байкалу и реке Волге. За два года восстановлены сотни километров мелиоративных каналов и каналов-рыбоходов, очищены тысячи гектаров водной глади, более двух миллионов  волонтеров помогали убирать побережья от мусора. И, конечно, это снижение сбросов сточных вод. Ведь именно они в большей степени загрязняют наши водоемы. Например, на Волге за три года построили 69 очистных сооружений, что уже в полтора раза снизило объемы загрязнённых стоков. Но мы уже идем дальше. Разрабатываем объединенный водный проект. Он станет масштабным. В него войдут все крупнейшие артерии страны. Например, Дон, Амур, Урал, Иртыш, водоемы Балтийского бассейна», – рассказал Александр Козлов.
  
По данным ООН, доступность пресноводных ресурсов на душу населения значительно сокращается. За последние четыре десятилетия этот показатель сократился на одну треть. Согласно докладу о развитии мировых водных ресурсов, подготовленному Организацией Объединенных Наций, число людей, которые ежегодно будут проживать в районах с водным дефицитом в течение целого месяца, вырастет до 3,6 миллиарда человек из девятимиллиардного населения Земли в 2050 году. В то же время число людей, проживающих в зонах риска селей, вырастет с 1,2 миллиарда на сегодняшний день до 1,6 миллиарда.

В рамках конференции уже прошло несколько форумов (Центрально-Аазиатский, женский, молодежный и детский, форум местных сообществ и коренных народов) и 11 тематических панельных сессий. Сегодня пройдет еще 13 мероприятий, где обсудят различные водные вопросы.

Фото: mnr.gov.ru

Теги
экология вода форум

Все новости

«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ
08.06.2022 в 11:42
Двух человек госпитализировали в Бурятии после ДТП на федеральной трассе
08.06.2022 в 11:28
В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее
08.06.2022 в 11:19
Александр Козлов: «Вода – мощный инструмент для диалога»
08.06.2022 в 10:51
В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором Владимиром Кашиным
08.06.2022 в 10:46
В Улан-Удэ вновь произошел сбой в системе безналичной оплаты за проезд
08.06.2022 в 10:25
В Бурятии водитель железнодорожного начальника посредничал во взяточничестве
08.06.2022 в 10:21
В Улан-Удэ водитель сбил дерево и сбежал
08.06.2022 в 10:16
В Бурятии ссора председателя ДНТ и директора магазина дошла до прокурора
08.06.2022 в 10:01
Шанс вдохнуть полной грудью
08.06.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ
Общественники просят прокуратуру проверить работу подрядчика
08.06.2022 в 11:42
В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее
Теперь заявки горожан будут выполняться практически день в день, заверяют в мэрии
08.06.2022 в 11:19
В Улан-Удэ вновь произошел сбой в системе безналичной оплаты за проезд
Он возник после обновления системы Сбербанка
08.06.2022 в 10:25
В Бурятии водитель железнодорожного начальника посредничал во взяточничестве
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно
08.06.2022 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru