Общество 08.06.2022 в 11:19

В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее

Теперь заявки горожан будут выполняться практически день в день, заверяют в мэрии
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова для мобильных бригад Комбината по благоустройству приобрели две новые «Газели». Как сообщили в пресс-службе мэрии, они полностью оснащены всем необходимым для ремонтных работ: сварочный аппарат, генератор, помпа, отбойный молоток и т.д.

Теперь все заявки горожан будут решаться практически день в день. Ранее от заявки до ее исполнения уходило до месяца, в зависимости от сложности работ.

– Эти мобильные бригады нужны городу, чтобы оперативно решать вопросы по благоустройству. Эффективность их работ подтверждают жители. Будем улучшать свою работу, – отметил Игорь Шутенков.

Теперь в распоряжении комбината три машины – по одной на каждый район города. Мобильные бригады занимаются восстановлением дорожных ограждений, ремонтом скамеек, урн, остановок, ливневок и другими работами.

С начала года мобильные бригады Комбината уже отремонтировали более 600 метров дорожных ограждений, 20 остановочных пунктов. Также они очищают и ремонтируют ливневые канализации, чтобы в период дождей вода быстрее уходила в ливнеприемники.

Как напомнили в мэрии, первые мобильные бригады в городе были созданы на экспериментальной основе в 2020 году. Они показали свою эффективность, быстро и качественно решая проблемы горожан. Поэтому в 2021 году по инициативе мэра Улан-Удэ были организованы еще две дополнительные бригады в каждом районе города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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