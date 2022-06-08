В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова для мобильных бригад Комбината по благоустройству приобрели две новые «Газели». Как сообщили в пресс-службе мэрии, они полностью оснащены всем необходимым для ремонтных работ: сварочный аппарат, генератор, помпа, отбойный молоток и т.д.Теперь все заявки горожан будут решаться практически день в день. Ранее от заявки до ее исполнения уходило до месяца, в зависимости от сложности работ.– Эти мобильные бригады нужны городу, чтобы оперативно решать вопросы по благоустройству. Эффективность их работ подтверждают жители. Будем улучшать свою работу, – отметил Игорь Шутенков.Теперь в распоряжении комбината три машины – по одной на каждый район города. Мобильные бригады занимаются восстановлением дорожных ограждений, ремонтом скамеек, урн, остановок, ливневок и другими работами.С начала года мобильные бригады Комбината уже отремонтировали более 600 метров дорожных ограждений, 20 остановочных пунктов. Также они очищают и ремонтируют ливневые канализации, чтобы в период дождей вода быстрее уходила в ливнеприемники.Как напомнили в мэрии, первые мобильные бригады в городе были созданы на экспериментальной основе в 2020 году. Они показали свою эффективность, быстро и качественно решая проблемы горожан. Поэтому в 2021 году по инициативе мэра Улан-Удэ были организованы еще две дополнительные бригады в каждом районе города.Фото: мэрия Улан-Удэ