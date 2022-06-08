Общество 08.06.2022 в 11:42
«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ
Общественники просят прокуратуру проверить работу подрядчика
Текст: Константин Воронов
Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру по факту несоблюдения технологических норм и правил подрядчиком, который занимается благоустройством тротуаров и реконструкцией автодороги по ул. Павлова в Улан-Удэ.
О нарушениях при ремонте улиц президентскому движению сообщили местные жители.
Кроме того, эксперты Народного фронта отметили главный недостаток ремонтных работ – отсутствие проекта, что позволяет подрядчику выполнять ремонт на собственное усмотрение.
Так, у домов №48-50 по ул. Павлова было демонтировано старое асфальтовое покрытие на тротуарах. Однако остальные недочеты не были учтены, и работа продолжилась в прежнем режиме. Вдоль домов №48-50 подрядчик оставил в ямах уже насыпанный слой песка поверх старого асфальта, в этот песок на цементную подложку установил не нормативно высокие бордюры.
«Очевидно, что наши замечания по тротуарам устранены были только около двух домов чисто формально. Бордюры и тротуары устанавливаются на высокий песчаный слой и понятно, что такая конструкция продержится до первого хорошего дождя. Что касается реконструкции перекрестка на ул. Павлова-Боевая, то цель сделать данный участок безопасным вряд ли будет достигнута, исходя из вероятного отсутствия проектных документов и согласования с ГИБДД. Несогласованные действия могут привести к нежелательным последствиям. Наши рекомендации городу не были учтены, замечания устранены частично, доводы жителей не услышаны, мы вынуждены направить запрос в прокуратуру для проверки и надлежащего контроля», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.
Фото: ОНФ в Бурятии
О нарушениях при ремонте улиц президентскому движению сообщили местные жители.
«Контрольный рейд экспертов Народного фронта на место подтвердил указанные факты. Эксперты отметили, что тротуары от дома №48 до дома №62 обустраиваются без демонтирования старого разрушенного асфальтового покрытия с нанесением толстого слоя обычного песка. Помимо этого, бордюрный камень устанавливался намного выше допустимых норм, что выглядит небезопасно и неэстетично. А реконструкция автодороги производится без учета фактора аварийности участка – подрядчик проложил полосу разгона, угол уклона которой просто не позволяет заехать на нее и создает таким образом дополнительную опасность для автомобилистов при пересечении перекрестка», - рассказывают «фронтовики».
Кроме того, эксперты Народного фронта отметили главный недостаток ремонтных работ – отсутствие проекта, что позволяет подрядчику выполнять ремонт на собственное усмотрение.
После того, как Народный фронт обратился в мэрию Улан-Удэ с просьбой проконтролировать работу подрядчика и учесть необходимость соблюдения технологии, местные жители сообщили, что дорожники провели новые работы.
Так, у домов №48-50 по ул. Павлова было демонтировано старое асфальтовое покрытие на тротуарах. Однако остальные недочеты не были учтены, и работа продолжилась в прежнем режиме. Вдоль домов №48-50 подрядчик оставил в ямах уже насыпанный слой песка поверх старого асфальта, в этот песок на цементную подложку установил не нормативно высокие бордюры.
В работах по реконструкции автодороги в месте примыкания улиц Павлова и Боевой также не происходит изменений – угол наклона искусственного сужения дороги не изменен, осталась прежней ширина полосы разгона, которую эксперты просили увеличить для безопасности движения.
«Очевидно, что наши замечания по тротуарам устранены были только около двух домов чисто формально. Бордюры и тротуары устанавливаются на высокий песчаный слой и понятно, что такая конструкция продержится до первого хорошего дождя. Что касается реконструкции перекрестка на ул. Павлова-Боевая, то цель сделать данный участок безопасным вряд ли будет достигнута, исходя из вероятного отсутствия проектных документов и согласования с ГИБДД. Несогласованные действия могут привести к нежелательным последствиям. Наши рекомендации городу не были учтены, замечания устранены частично, доводы жителей не услышаны, мы вынуждены направить запрос в прокуратуру для проверки и надлежащего контроля», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.
Фото: ОНФ в Бурятии