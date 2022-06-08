Общество 08.06.2022 в 11:42

«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ

Общественники просят прокуратуру проверить работу подрядчика
A- A+
Текст: Константин Воронов
«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ
Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру по факту несоблюдения технологических норм и правил подрядчиком, который занимается благоустройством тротуаров и реконструкцией автодороги по ул. Павлова в Улан-Удэ.

О нарушениях при ремонте улиц президентскому движению сообщили местные жители.

«Контрольный рейд экспертов Народного фронта на место подтвердил указанные факты. Эксперты отметили, что тротуары от дома №48 до дома №62 обустраиваются без демонтирования старого разрушенного асфальтового покрытия с нанесением толстого слоя обычного песка. Помимо этого, бордюрный камень устанавливался намного выше допустимых норм, что выглядит небезопасно и неэстетично. А реконструкция автодороги производится без учета фактора аварийности участка – подрядчик проложил полосу разгона, угол уклона которой просто не позволяет заехать на нее и создает таким образом дополнительную опасность для автомобилистов при пересечении перекрестка», - рассказывают «фронтовики».


Кроме того, эксперты Народного фронта отметили главный недостаток ремонтных работ – отсутствие проекта, что позволяет подрядчику выполнять ремонт на собственное усмотрение.

После того, как Народный фронт обратился в мэрию Улан-Удэ с просьбой проконтролировать работу подрядчика и учесть необходимость соблюдения технологии, местные жители сообщили, что дорожники провели новые работы.


Так, у домов №48-50 по ул. Павлова было демонтировано старое асфальтовое покрытие на тротуарах. Однако остальные недочеты не были учтены, и работа продолжилась в прежнем режиме. Вдоль домов №48-50 подрядчик оставил в ямах уже насыпанный слой песка поверх старого асфальта, в этот песок на цементную подложку установил не нормативно высокие бордюры.

В работах по реконструкции автодороги в месте примыкания улиц Павлова и Боевой также не происходит изменений – угол наклона искусственного сужения дороги не изменен, осталась прежней ширина полосы разгона, которую эксперты просили увеличить для безопасности движения.


«Очевидно, что наши замечания по тротуарам устранены были только около двух домов чисто формально. Бордюры и тротуары устанавливаются на высокий песчаный слой и понятно, что такая конструкция продержится до первого хорошего дождя. Что касается реконструкции перекрестка на ул. Павлова-Боевая, то цель сделать данный участок безопасным вряд ли будет достигнута, исходя из вероятного отсутствия проектных документов и согласования с ГИБДД. Несогласованные действия могут привести к нежелательным последствиям. Наши рекомендации городу не были учтены, замечания устранены частично, доводы жителей не услышаны, мы вынуждены направить запрос в прокуратуру для проверки и надлежащего контроля», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

Фото: ОНФ в Бурятии
Теги
ОНФ ремонт

Все новости

«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ
08.06.2022 в 11:42
Двух человек госпитализировали в Бурятии после ДТП на федеральной трассе
08.06.2022 в 11:28
В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее
08.06.2022 в 11:19
Александр Козлов: «Вода – мощный инструмент для диалога»
08.06.2022 в 10:51
В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором Владимиром Кашиным
08.06.2022 в 10:46
В Улан-Удэ вновь произошел сбой в системе безналичной оплаты за проезд
08.06.2022 в 10:25
В Бурятии водитель железнодорожного начальника посредничал во взяточничестве
08.06.2022 в 10:21
В Улан-Удэ водитель сбил дерево и сбежал
08.06.2022 в 10:16
В Бурятии ссора председателя ДНТ и директора магазина дошла до прокурора
08.06.2022 в 10:01
Шанс вдохнуть полной грудью
08.06.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
В Улан-Удэ мобильные бригады стали еще мобильнее
Теперь заявки горожан будут выполняться практически день в день, заверяют в мэрии
08.06.2022 в 11:19
Александр Козлов: «Вода – мощный инструмент для диалога»
Число людей, ежегодно проживающих в районах с водным дефицитом в течение целого месяца, вырастет до 3,6 млрд человек в 2050 году

08.06.2022 в 10:51
В Улан-Удэ вновь произошел сбой в системе безналичной оплаты за проезд
Он возник после обновления системы Сбербанка
08.06.2022 в 10:25
В Бурятии водитель железнодорожного начальника посредничал во взяточничестве
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно
08.06.2022 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru