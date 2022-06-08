«Фронтовики» назвали халтурой ремонт на улице Павлова в Улан-Удэ

«Контрольный рейд экспертов Народного фронта на место подтвердил указанные факты. Эксперты отметили, что тротуары от дома №48 до дома №62 обустраиваются без демонтирования старого разрушенного асфальтового покрытия с нанесением толстого слоя обычного песка. Помимо этого, бордюрный камень устанавливался намного выше допустимых норм, что выглядит небезопасно и неэстетично. А реконструкция автодороги производится без учета фактора аварийности участка – подрядчик проложил полосу разгона, угол уклона которой просто не позволяет заехать на нее и создает таким образом дополнительную опасность для автомобилистов при пересечении перекрестка», - рассказывают «фронтовики».





После того, как Народный фронт обратился в мэрию Улан-Удэ с просьбой проконтролировать работу подрядчика и учесть необходимость соблюдения технологии, местные жители сообщили, что дорожники провели новые работы.





В работах по реконструкции автодороги в месте примыкания улиц Павлова и Боевой также не происходит изменений – угол наклона искусственного сужения дороги не изменен, осталась прежней ширина полосы разгона, которую эксперты просили увеличить для безопасности движения.





Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру по факту несоблюдения технологических норм и правил подрядчиком, который занимается благоустройством тротуаров и реконструкцией автодороги по ул. Павлова в Улан-Удэ.О нарушениях при ремонте улиц президентскому движению сообщили местные жители.Кроме того, эксперты Народного фронта отметили главный недостаток ремонтных работ – отсутствие проекта, что позволяет подрядчику выполнять ремонт на собственное усмотрение.Так, у домов №48-50 по ул. Павлова было демонтировано старое асфальтовое покрытие на тротуарах. Однако остальные недочеты не были учтены, и работа продолжилась в прежнем режиме. Вдоль домов №48-50 подрядчик оставил в ямах уже насыпанный слой песка поверх старого асфальта, в этот песок на цементную подложку установил не нормативно высокие бордюры.«Очевидно, что наши замечания по тротуарам устранены были только около двух домов чисто формально. Бордюры и тротуары устанавливаются на высокий песчаный слой и понятно, что такая конструкция продержится до первого хорошего дождя. Что касается реконструкции перекрестка на ул. Павлова-Боевая, то цель сделать данный участок безопасным вряд ли будет достигнута, исходя из вероятного отсутствия проектных документов и согласования с ГИБДД. Несогласованные действия могут привести к нежелательным последствиям. Наши рекомендации городу не были учтены, замечания устранены частично, доводы жителей не услышаны, мы вынуждены направить запрос в прокуратуру для проверки и надлежащего контроля», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.Фото: ОНФ в Бурятии