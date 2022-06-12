Общество 12.06.2022 в 07:00

Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с Днем России

Дорогие земляки!
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Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с Днем России
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

Современная история нашей страны началась с даты принятия Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года, который стал символом новой российской государственности. Возрождение великой страны с тысячелетней историей было непростым - за три десятилетия Россия прошла путь политических и экономических преобразований, стала сильным и успешно развивающимся государством.

Сегодня Россия - влиятельная мировая держава. Безусловно, в этом успехе страны есть и заслуга Республики Бурятия. Своим каждодневным созидательным трудом, своим верным и преданным служением Родине жители республики вносят значительный вклад в укрепление силы и мощи России.

Чествуя нашу Отчизну, мы вновь и вновь обращаемся к урокам прошлого, сохраняя и приумножая все лучшее, что было в истории нашего государства. Жить в мире и согласии, уважать самобытную культуру и традиции всех народов - один из главных принципов стабильности и развития нашей многонациональной Бурятии. Вместе мы трудимся на благо нашей республики и страны, решая важнейшие социально-экономические задачи. Строим социальные объекты, внедряем «умные» технологии в промышленности и сельском хозяйстве, обновляем инфраструктуру, создаем условия для претворения в жизнь инновационных идей.

Мы хотим жить в сильной и процветающей России, хотим обеспечить нашим детям достойное будущее. Это нас сплачивает и подвигает к дальнейшему труду и свершениям.

Дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения нашей страны, и желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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