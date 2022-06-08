Лучше мирно договориться

— Самый сложный случай в практике защиты работника —. Если подобное происходит на рабочем месте, необходимо, привлечь на свою сторону. Однако стоит помнить, что ни один закон не заставит работодателя держать в штате сотрудника, который не соответствует должности или нарушает правила организации труда. Поэтому, следует либо решить вопрос двусторонней договоренностью, либо привлечь опытного юриста.