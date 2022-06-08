Общество 08.06.2022 в 15:03

Лучше мирно договориться

Что делать, если заставляют подписывать заявление об увольнении по собственному желанию
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Текст: Номер один
Лучше мирно договориться
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Самый сложный случай в практике защиты работника — принуждение к подписанию заявлений об увольнении. Если подобное происходит на рабочем месте, необходимо собрать максимальное количество доказательств, привлечь на свою сторону свидетелей. Однако стоит помнить, что ни один закон не заставит работодателя держать в штате сотрудника, который не соответствует должности или нарушает правила организации труда. Поэтому в таких спорах крайне сложно выиграть, следует либо решить вопрос двусторонней договоренностью, либо привлечь опытного юриста.
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