Генералу едва за 50

Начальнику управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области Ивану Ванчугову присвоено генерал-майор полиции, сообщаетОн родился в 1971 году в селе Шибертуй. Окончил Шибертуйскую среднюю школу, Восточно-Сибирский институт МВД России.В1993 году начал служить в органах внутренних дел – в подразделении специального назначения. В 2003-м возглавил отряд милиции специального назначения, а затем отряд особого назначения МВД по Республике Бурятия.С 2016 года – замначальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Бурятия.Весной 2021 года Владимир Путин назначил уроженца Бурятии начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области.Иван Александрович неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За проявленное мужество и героизм награжден: Орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, знаком «Почетный сотрудник МВД Республики Бурятия».Родители генерала - Александр Иванович и Раиса Антоновна Ванчуговы - проживают в Шибертуе.Фото: Бичура-инфо.24/7