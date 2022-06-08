В Бурятии беженцам с Украины хотят предоставить бесплатную юридическую помощь

Сегодня на заседании комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользования и экологии рассмотрели вопрос внесения изменений в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия».

Прокуратура Бурятии предлагает расширить перечень граждан, желающих получить бесплатные услуги юриста, и включить в него всех беженцев с Украины, прибывших после 18 февраля 2022 года. Согласно постановлению правительства РФ №349 от 12 марта текущего года, на территорию Бурятии распределено 1402 человека, вынужденно покинувших территории Украины.

«В настоящее время на территорию республики уже прибыло 26 человек. 4 из них – граждане России, 2 – граждане ДНР, 20 – граждане Украины. Разработанный нами законопроект устанавливает дополнительные гарантии для граждан указанной категории на получение бесплатной юридической помощи. Также законопроектом устанавливается перечень, подтверждающих право обращения, документов. Реализация закона потребует дополнительных расходов, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом на текущий финансовый год и плановый период» - рассказала на заседании старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.

Законопроект поддержали единогласно на заседании комитета Народного Хурала.

Фото: "Номер один"