В Бурятии работник сельхозфермы убил коллегу

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве коллеги – работника сельхозферма, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал и работал на сельскохозяйственной ферме, расположенной в местности «Ханхор» возле села Верхняя Иволга Иволгинского района Республики Бурятия. 15 апреля 2022 года вечером в жилом помещении он вместе с другими работниками фермы стал распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора с 32-летним напарником, переросшая в драку. Мужчин несколько раз разнимал один из их собутыльников. Однако спустя непродолжительное время конфликт и драка между ними возобновлялись.

В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанес им два удара противнику в грудную клетку. Потерпевший вскрикнул и выбежал наружу. На улице он дошел до дома владельца фермы, упал возле порога и скончался. Перед смертью успел сообщить, кто нанес ему удары ножом.

Обвиняемый остался на месте и продолжил употреблять спиртные напитки, пока его не задержали прибывшие на стоянку сотрудники полиции. В ходе допросов мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru