Общество 09.06.2022 в 06:00

В Улан-Удэ недавно отремонтированная площадь уже разрушается

Благоустройство площади Славы не задалось с самого начала
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ недавно отремонтированная площадь уже разрушается
Благоустроенная осенью 2019 года площадь Славы в Улан-Удэ постепенно разрушается и приобретает неприглядный вид. В этом убедились общественники и «Номер один», побывав на этом объекте.

Благоустройством площади Славы чиновники занялись в 2019 году. Торги прошли в конце июня 2019 года. Стоимость работ оценили в 33,8 млн рублей. В аукционе приняла участие только одна компания, она же и признана победителем. Это иркутское ООО «БайкалСнабСтрой» (на тот момент компанией владел небезызвестный Галуст Пилосян). На выполнение работ подрядчику отводилось всего полтора месяца - площадь планировали открыть к 1 сентября. Подрядчик, как и следовало ожидать, в сроки не уложился.

В ноябре 2019 года активисты ОНФ провели рейд, в ходе которого выявили, что часть работ на объекте не завершена, а на некоторых, только что установленных элементах уже имелись следы коррозии.

Тогда недостатки устранили. Однако различные дефекты появляются и по сей день.

Так, в ходе рейда 2 июня Общероссийский народный фронт обнаружил целый перечень недостатков.

Пожалуй, больше всего бросаются в глаза барельефы памятника героям ВОВ, сделанные из монтажной пены и пенопласта.


- Видно, что пенопласт местами крошится, краска трескается и облазит. Происходит деформация барельефов, - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.

На металлических окрашенных заборах и перилах вовсю облазит краска, видна ржавчина. Скамейки, судя по всему, красили, но краску пожалели – покрытие нанесено в один слой, прокрашены не все доски. Кроме того, на одной из скамеек исчез деревянный подлокотник, а на другой проломлены доски.


На мемориальных досках с именами погибших на войне жителей соцгородка ЛВРЗ откручены болты, что создает риск их падения.

На главном памятнике воину облупилась краска, а на постаменте видны сильные подтеки – это, видимо, смывается  краска золотистого цвета.


Помимо этого, очень странно сделан спуск для маломобильных горожан рядом с пешеходным переходом. Выезжая на коляске с этого спуска, человек попадет не на «зебру», а прямиком в железный столб.


На месте предполагаемой клумбы, где сейчас высажены ели, устроились бродячие собаки, равнодушно оглядывающие проходящих мимо горожан.


Есть нарекания и к детским площадкам, расположенным в верхней части площади, – у оснований аттракционов из земли торчат бетонные глыбы, создающие опасность травмирования.


Также через бетонные плитки, которыми уложена вся площадь, активно прорастает трава – того  и гляди, зазеленеет газон.


Все итоги мониторинга ОНФ передадут в профильные ведомства с требованием устранить обнаруженные дефекты.

Фото: «Номер один»
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благоустройство ОНФ

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