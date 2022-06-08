Общество 08.06.2022 в 17:51

В Улан-Удэ с треском провалился крупный земельный аукцион

Начальная цена участка составляла более 52 млн рублей
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ с треском провалился крупный земельный аукцион
В Улан-Удэ провалился аукцион, который с полным правом можно назвать одним из крупнейших в этом году. На торги был выставлен участок площадью в 8 тыс. квадратных метров, т. е. почти в один гектар.

Он являлся арестованным имуществом и находился – впрочем, поныне продолжает находиться – по ул. Ключевской, 62 «б». Это довольно оживленное место невдалеке от остановки «Товары Бурятии» и Богатырского моста. Хорошие дороги, проходят трамвайные маршруты.

Земля была выставлена на продажу Межрегиональным ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия с начальной ценой 52 млн 500 рублей, без учета НДС.

Основанием для реализации имущества стало постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного пристава-исполнителя.

В торгах не было зарегистрировано ни одного участника. Здесь мог бы быть вариант, что желающие имелись, но они не были допущены к торгам. Но нет, не оказалось ни допущенных, ни недопущенных.

Участок 03:24:032701:88 находится в частной собственности. В кадастровых документах отмечается, что его кадастровая стоимость составляет 27,5 млн рублей. А использовать его разрешено для размещения объектов делового назначения, в т. ч. офисных центров.

Собственником (правообладателем) земли числится ООО «Старатели Забайкалья», но это ничем не помогло в проведении аукциона.

Что стало причиной провала супераукциона, остается только догадываться. Возможно, слишком высокая стартовая цена. Но не исключено, что свою роль сыграла информация о том, что по участку есть определенные ограничения.
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