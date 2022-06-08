Общество 08.06.2022 в 18:53

Более 100 тысяч жителей Бурятии приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Завершено второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий и дизайн-проектов
A- A+
Более 100 тысяч жителей Бурятии приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
Благодаря участию более 102 тысяч жителей Бурятии отобраны объекты, которые в дальнейшем будут включены в региональную программу благоустройства.

Всего в Бурятии на голосование было выставлено 158 дизайн-проектов общественных территорий. Это парки, скверы и бульвары, площади и памятные места. По результатам голосования территория или дизайн-проект, набравший наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будет включен в адресный перечень благоустройства на следующий год.

Зампред Правительства Евгений Луковников выразил надежду, что в следующем году активность жителей республики будет выше.

« По итогам голосования выводы очевидны - 100 тысяч, это всего! Хотелось бы, чтобы жители Бурятии активнее принимали участие. Мы видим как на наших глазах преображаются парки, скверы, дворы. Сегодня у детей такие детские и спортивные площадки, что в наше время мы могли только мечтать о них. Парки, скверы становятся краше, обновляются центральная часть в селах и малых городах. Да, возможно есть недоработки, но мы работаем над этим. Я благодарю всех, кто принимал участие в голосовании и призываю всех остальных не оставаться в стороне. Давайте вместе делать нашу жизнь комфортнее!!!»,- отметил Евгений Луковников.

Так, в столице Бурятии проявили свою активность 40 тысяч улан-удэнцев. Жители выбирали дизайн-проект сразу двух территорий. Это бульвар Сиреневый, и сквер Яблоневый. Обе территории будут благоустроены в следующем году.

В Селенгинском районе свою позицию высказали почти 6 тысяч жителей. Из 6 представленных на голосование территорий выделяются сразу 3 лидера. Это сквер Пионерский в городе Гусиноозерск, общественная территория по улице Путейская 1 а в селе Гусиное Озеро и парк культуры и отдыха в улусе Тохой.

В городе Северобайкальск большинство проголосовавших высказались за благоустройство центрального парка, у этого объекта почти 3 тысячи голосов.

Также активная борьба развернулась в Курумканском районе. В селе Курумкан для благоустройства в следующем году была выбрана Аллея героев. За нее проголосовало более тысячи жителей села.

Министр строительства Николай Рузавин поблагодарил муниципальные образования и всех жителей за проделанную работу.

«Хотелось бы сказать всем гражданам спасибо за неравнодушие в выборе общественных территорий и организаторам за проведение данного проекта. Участие в проекте- это хорошая возможность изменить к лучшему качество жизни. Благодаря вашей активности наши города и села будут меняться в лучшую сторону»,- добавил Николай Рузавин.

Более 300 волонтеров информировали жителей республики о возможности принять участие в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных территорий, консультировали о том, каким образом можно проголосовать за понравившийся проект.

В этом году онлайн-голосование на единой федеральной платформе gorodsreda.ru прошло во второй раз. В течение 6 недель у жителей была возможность определить приоритетные объекты для благоустройства. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

На сайте 03.gorodsreda.ru уже можно ознакомиться с победителями голосования.
Теги
благоустройство

Все новости

Более 100 тысяч жителей Бурятии приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
08.06.2022 в 18:53
В Улан-Удэ с треском провалился крупный земельный аукцион
08.06.2022 в 17:51
Скончался Бямбажав Борхуу, создававший цирк Бурятии
08.06.2022 в 17:48
Житель Бурятии до смерти избил подругу из-за странного сообщения в телефоне
08.06.2022 в 17:12
В мэрии Улан-Удэ недовольны качеством ремонта улицы Трактовой
08.06.2022 в 16:55
В Улан-Удэ решено ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч
08.06.2022 в 16:27
В Бурятии работник сельхозфермы убил коллегу
08.06.2022 в 16:25
В Бурятии беженцам с Украины хотят предоставить бесплатную юридическую помощь
08.06.2022 в 16:12
Стартовал конкурс социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»
08.06.2022 в 15:54
Генералу едва за 50
08.06.2022 в 15:53
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
В Улан-Удэ с треском провалился крупный земельный аукцион
Начальная цена участка составляла более 52 млн рублей
08.06.2022 в 17:51
Скончался Бямбажав Борхуу, создававший цирк Бурятии
Профессиональный артист цирка известен как постановщик цирковых номеров и режиссер шоу – программ
08.06.2022 в 17:48
В мэрии Улан-Удэ недовольны качеством ремонта улицы Трактовой
Подрядчику пригрозили расторжением контракта
08.06.2022 в 16:55
В Улан-Удэ решено ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч
Правда, это касается только нескольких мест в городе
08.06.2022 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru