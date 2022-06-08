Общество 08.06.2022 в 18:53
Более 100 тысяч жителей Бурятии приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
Завершено второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий и дизайн-проектов
Благодаря участию более 102 тысяч жителей Бурятии отобраны объекты, которые в дальнейшем будут включены в региональную программу благоустройства.
Всего в Бурятии на голосование было выставлено 158 дизайн-проектов общественных территорий. Это парки, скверы и бульвары, площади и памятные места. По результатам голосования территория или дизайн-проект, набравший наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будет включен в адресный перечень благоустройства на следующий год.
Зампред Правительства Евгений Луковников выразил надежду, что в следующем году активность жителей республики будет выше.
« По итогам голосования выводы очевидны - 100 тысяч, это всего! Хотелось бы, чтобы жители Бурятии активнее принимали участие. Мы видим как на наших глазах преображаются парки, скверы, дворы. Сегодня у детей такие детские и спортивные площадки, что в наше время мы могли только мечтать о них. Парки, скверы становятся краше, обновляются центральная часть в селах и малых городах. Да, возможно есть недоработки, но мы работаем над этим. Я благодарю всех, кто принимал участие в голосовании и призываю всех остальных не оставаться в стороне. Давайте вместе делать нашу жизнь комфортнее!!!»,- отметил Евгений Луковников.
Так, в столице Бурятии проявили свою активность 40 тысяч улан-удэнцев. Жители выбирали дизайн-проект сразу двух территорий. Это бульвар Сиреневый, и сквер Яблоневый. Обе территории будут благоустроены в следующем году.
В Селенгинском районе свою позицию высказали почти 6 тысяч жителей. Из 6 представленных на голосование территорий выделяются сразу 3 лидера. Это сквер Пионерский в городе Гусиноозерск, общественная территория по улице Путейская 1 а в селе Гусиное Озеро и парк культуры и отдыха в улусе Тохой.
В городе Северобайкальск большинство проголосовавших высказались за благоустройство центрального парка, у этого объекта почти 3 тысячи голосов.
Также активная борьба развернулась в Курумканском районе. В селе Курумкан для благоустройства в следующем году была выбрана Аллея героев. За нее проголосовало более тысячи жителей села.
Министр строительства Николай Рузавин поблагодарил муниципальные образования и всех жителей за проделанную работу.
«Хотелось бы сказать всем гражданам спасибо за неравнодушие в выборе общественных территорий и организаторам за проведение данного проекта. Участие в проекте- это хорошая возможность изменить к лучшему качество жизни. Благодаря вашей активности наши города и села будут меняться в лучшую сторону»,- добавил Николай Рузавин.
Более 300 волонтеров информировали жителей республики о возможности принять участие в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных территорий, консультировали о том, каким образом можно проголосовать за понравившийся проект.
В этом году онлайн-голосование на единой федеральной платформе gorodsreda.ru прошло во второй раз. В течение 6 недель у жителей была возможность определить приоритетные объекты для благоустройства. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
На сайте 03.gorodsreda.ru уже можно ознакомиться с победителями голосования.
Всего в Бурятии на голосование было выставлено 158 дизайн-проектов общественных территорий. Это парки, скверы и бульвары, площади и памятные места. По результатам голосования территория или дизайн-проект, набравший наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будет включен в адресный перечень благоустройства на следующий год.
Зампред Правительства Евгений Луковников выразил надежду, что в следующем году активность жителей республики будет выше.
« По итогам голосования выводы очевидны - 100 тысяч, это всего! Хотелось бы, чтобы жители Бурятии активнее принимали участие. Мы видим как на наших глазах преображаются парки, скверы, дворы. Сегодня у детей такие детские и спортивные площадки, что в наше время мы могли только мечтать о них. Парки, скверы становятся краше, обновляются центральная часть в селах и малых городах. Да, возможно есть недоработки, но мы работаем над этим. Я благодарю всех, кто принимал участие в голосовании и призываю всех остальных не оставаться в стороне. Давайте вместе делать нашу жизнь комфортнее!!!»,- отметил Евгений Луковников.
Так, в столице Бурятии проявили свою активность 40 тысяч улан-удэнцев. Жители выбирали дизайн-проект сразу двух территорий. Это бульвар Сиреневый, и сквер Яблоневый. Обе территории будут благоустроены в следующем году.
В Селенгинском районе свою позицию высказали почти 6 тысяч жителей. Из 6 представленных на голосование территорий выделяются сразу 3 лидера. Это сквер Пионерский в городе Гусиноозерск, общественная территория по улице Путейская 1 а в селе Гусиное Озеро и парк культуры и отдыха в улусе Тохой.
В городе Северобайкальск большинство проголосовавших высказались за благоустройство центрального парка, у этого объекта почти 3 тысячи голосов.
Также активная борьба развернулась в Курумканском районе. В селе Курумкан для благоустройства в следующем году была выбрана Аллея героев. За нее проголосовало более тысячи жителей села.
Министр строительства Николай Рузавин поблагодарил муниципальные образования и всех жителей за проделанную работу.
«Хотелось бы сказать всем гражданам спасибо за неравнодушие в выборе общественных территорий и организаторам за проведение данного проекта. Участие в проекте- это хорошая возможность изменить к лучшему качество жизни. Благодаря вашей активности наши города и села будут меняться в лучшую сторону»,- добавил Николай Рузавин.
Более 300 волонтеров информировали жителей республики о возможности принять участие в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных территорий, консультировали о том, каким образом можно проголосовать за понравившийся проект.
В этом году онлайн-голосование на единой федеральной платформе gorodsreda.ru прошло во второй раз. В течение 6 недель у жителей была возможность определить приоритетные объекты для благоустройства. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
На сайте 03.gorodsreda.ru уже можно ознакомиться с победителями голосования.
Тегиблагоустройство