Общество 08.06.2022 в 19:53

Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России

Лейтенант, рискуя жизнью, спас 150 сослуживцев
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Текст: Константин Воронов
Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России
Как сообщают новосибирские СМИ со ссылкой на губернатора области Андрея Травникова, 23-летнему лейтенанту Балдану Цыдыпову присвоено звание Героя России.

Андрей Травников отметил, что военное училище Новосибирска, где учился Балдан Цыдыпов, существует уже 55 лет и выпустило порядка 20 тысяч офицеров. Многие выпускники училища достойно проявляют себя на спецоперации в Украине.

«В неравном бою, рискуя своей жизнью, он спас 150 сослуживцев от гибели. Он лично уничтожил значительное количество живой силы и бронетехники противника. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, с тяжелой контузией, переломами и ожогами, вынесли его товарищи. За проявленный героизм он получил звание Героя Российской Федерации! Мы гордимся, что Балдан прошел подготовку в нашем училище» – написал губернатор на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой присвоить лейтенанту, командиру мотострелкового взвода Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады из Улан-Удэ Балдану Цыдыпову звание Героя России. Ранее с такой инициативой выступили общественные организации республики, а также общественники и власти Забайкальского края и Агинского округа, где родился Балдан.

Позже, в мае, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, Алексей Цыденов обратился лично к главе государства, рассказав ему о подвиге Балдана.

- Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России, - обратился Алексей Цыденов к президенту.

- Поддерживаю, - ответил Владимир Путин.

Отметим, ранее указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга лейтенант Балдан Цыдыпов был награжден Орденом Мужества.

Фото: администрация Агинского округа
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