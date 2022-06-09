Новое качество жизни

В Улан-Удэ началось строительство автодороги от микрорайона Энергетик до ЖК «Мегаполис» в 148 квартале Улан-Удэ. Это очередной шаг ведущего застройщика - ООО СЗ «Бургражданстрой» - и мэрии Улан-Удэ в комплексной застройке крупного жилого микрорайона столицы Республики Бурятия. Приоритетным направлением для вновь создаваемого микрорайона становится комплексное освоение территории с самой современной и развитой инфраструктурой.Как известно, благоприятная инфраструктура, отличная транспортная доступность, хорошая экология и доступные цены сегодня являются базовыми условиями для приобретения нового и комфортного жилья. Прошли времена, когда покупатели жилья в Улан-Удэ приобретали просто «квадраты», теперь они рассматривают приобретение квартиры как продукта, не ограниченного дверью квартиры. И здесь важным является комфорт и функциональность окружающего пространства. Однако обеспечить благоприятную среду и все необходимое для комфортной жизни для будущих новоселов можно только в результате комплексного подхода, продвигаемого вместе с властями республики самым крупным застройщиком региона - «Бургражданстроем».Новая жизнь начинается с новой квартиры. В ЖК «Мегаполис» по плану построят 200 жилых 16-этажных многоквартирных домов в одном из самых экологически чистых районов города - в 148 квартале Улан-Удэ. ЖК ориентирован на то, чтобы стать своеобразным микрогородом европейского уровня. Он включает в себя общеобразовательные школы, детсады, медицинские центры, современные детские и спортивные площадки, парки семейного отдыха, развлекательные комплексы с кинотеатром. Если раньше до будущего ЖК «Мегаполис» было сложно добраться из-за грунтовой дороги от поселка Энергетик до 148 квартала, то недавно стартовал первый этап по реконструкции этой дороги. После ее завершения поездка от ЖК «Мегаполис» до центра займет не более 20 минут по качественным городским магистралям, связывающим Октябрьский район с центром Улан-Удэ. Хотя ставка застройщика «Бургражданстрой» на комфорт будущих новоселов приводит к тому, что ЖК станет самодостаточным и обеспеченным всей необходимой инфраструктурой микрогородом. Так что покидать его придется лишь по необходимости.Масштабы реализации проекта лишь подчеркивают значимость микрорайона для администрации Улан-Удэ, которая видит перспективы ЖК «Мегаполис», отдавая предпочтение комплексному развитию 148 квартала и отказавшись от поддержки проектов точечной застройки.Городские власти сегодня направляют ассигнования на строительство инфраструктуры именно в этой части города юго-восточного направления, где имеются свободные площади, развитые инженерные сети и отсутствуют железнодорожные переезды. Так, обеспечивать теплом новый ЖК будет расположенная там котельная ООО «Тепловые энергетические системы», имеющая необходимые запасы мощности. Это гарантирует надежность теплоснабжения будущим жителям ЖК «Мегаполис», в отличие от не всегда стабильной работы той же Улан-Удэнской ТЭЦ-1.Добавим, что поддержку проекту оказывают и региональные власти. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов неоднократно бывал на Домостроительном комбинате и планирует в ближайшее время ознакомиться с ходом строительных работ по возведению ЖК «Мегаполис». Напомним, возведение первой очереди комплекса запланировано завершить уже в конце 2023 года.Кроме того, несмотря на то, что средняя стоимость реализации квадратных метров на рынке Улан-Удэ составляет свыше 78 тыс. рублей, в ЖК «Мегаполис» цены очень демократичные - от 60 тыс. руб./м².Такие низкие цены на новое жилье стали возможны за счет двух факторов: больших объемов строительства и ставки застройщика на крупнопанельное домостроение, менее затратное, чем монолитное, позволяющее снизить себестоимость строительства и быть более надежным, не зависящим от иностранной рабочей силы. Ведь на Домостроительном комбинате, который также принадлежит компании «Бургражданстрой», работают свои специалисты. Кроме того, изготовленное в заводских современных условиях многоэтажное здание отличается лучшим качеством и устойчивостью.Немаловажным фактом является и снижение ставки Банка России до 11% годовых, и то, что минэкономразвития на днях предсказало дальнейшее снижение ключевой ставки, что обеспечит доступность ипотечного кредитования. И именно на новостройки направлено большинство льготных ипотечных программ по господдержке. Все эти преимущества - развитая инфраструктура, экология, доступность кредитования и низкие цены становятся решающими факторами при приобретении квартиры в ЖК «Мегаполис» от ведущего застройщика «Бургражданстрой»!Отдел продаж:8 (3012) 22-22-50.