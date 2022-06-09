Жители Бурятии не хотят покупать машины без подушек безопасности

В России разрешили выпускать упрощенные машины с низкими нормами экологии и безопасности. Теперь можно производить авто даже класса «Евро-0» и без подушек безопасности. Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос и выяснил, важно ли для автолюбителей наличие подушек безопасности в машине.По результатам опроса большинство жителей Бурятии (59%) заявили, что не будут покупать автомобиль без подушек. При этом треть (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 9% автолюбителей региона ответили, что подушки для них не важны.В среднем по стране 61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без «аэрбегов». Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%).Всероссийский опрос проводился с 30 мая по 6 июня среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие почти 11 тысяч человек из 80 регионов РФ.Фото: «Номер один»