Общество 09.06.2022 в 11:12

Жители Бурятии не хотят покупать машины без подушек безопасности

Лишь каждый десятый заявил, что «аэрбеги» им не важны
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии не хотят покупать машины без подушек безопасности
В России разрешили выпускать упрощенные машины с низкими нормами экологии и безопасности. Теперь можно производить авто даже класса «Евро-0» и без подушек безопасности. Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос и выяснил, важно ли для автолюбителей наличие подушек безопасности в машине.

По результатам опроса большинство жителей Бурятии (59%) заявили, что не будут покупать автомобиль без подушек. При этом треть (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 9% автолюбителей региона ответили, что подушки для них не важны.

В среднем по стране 61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без «аэрбегов». Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%).

Всероссийский опрос проводился с 30 мая по 6 июня среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие почти  11 тысяч человек из 80 регионов РФ.

Фото: «Номер один»
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