Общество 09.06.2022 в 11:14

Забайкальцы установят памятник Олегу Лундстрему в Чите

В Забайкалье объявлен конкурс на лучший проект памятника  всемирно известному джазмену
A- A+
Текст: Номер один
Забайкальцы установят памятник Олегу Лундстрему в Чите
Министерство культуры Забайкалья объявило конкурс на лучший проект памятника уроженцу Читы Олегу Лундстрему. Положение о конкурсе опубликовано на официальном сайте ведомства.
.
Ранее жители региона народным голосованием, которое проходило на портале «Госуслуги», определили будущее место установки скульптуры вблизи Забайкальской краевой филармонии им. О.Л.Лундстрема.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: zkfilarmonia@mail.ru, с темой письма «Памятник О.Л.Лундстрему» или по адресу: г. Чита, ул. Бутина 51, ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» в рабочие дни с 8 часов 45 минут до 18 часов.

Авторы лучших проектов получат дипломы участников. Победитель будет награжден ценным подарком.

В 2022 году отмечается 100-летие российского джаза. В рамках этого события забайкальская краевая филармония в течение года проводит цикл мероприятий и концертных программ. Центральным событием празднования станет открытый фестиваль памяти джазмена Олега Лундстрема, который пройдет в сентябре.

Олег Лундстрем (20 марта [2 апреля] 1916, Чита — 14 октября 2005), создатель оркестра, который ныне носит название Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Народный артист РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998). Оркестр Лундстрема стал самым «долгоиграющим» в мире, что зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннеса.

Фото: unsplash.com
Теги
музыкант память Забайкалье

Все новости

Житель Улан-Удэ рассказал, как отдал мошенникам почти полмиллиона рублей
09.06.2022 в 11:59
Рудник Ирокинда поддержит 9 социально значимых проектов на севере Бурятии
09.06.2022 в 11:40
В Бурятии дети дважды обворовали церковь
09.06.2022 в 11:31
Забайкальцы установят памятник Олегу Лундстрему в Чите
09.06.2022 в 11:14
Жители Бурятии не хотят покупать машины без подушек безопасности
09.06.2022 в 11:12
Новое качество жизни
09.06.2022 в 11:07
На Украине погиб сержант из Кяхты Никита Смолин
09.06.2022 в 10:37
Имущество бизнесмена-банкрота Алажинова внезапно перешло к Пруидзе
09.06.2022 в 10:13
Поезд Северобайкальск – Анапа перестал быть отдельным
09.06.2022 в 10:13
«Добро пожаловать в эру режиссерского театра»
09.06.2022 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
Жители Бурятии не хотят покупать машины без подушек безопасности
Лишь каждый десятый заявил, что «аэрбеги» им не важны
09.06.2022 в 11:12
Новое качество жизни
Развитая инфраструктура ЖК «Мегаполис» беспрецедентна для Улан-Удэ
09.06.2022 в 11:07
Поезд Северобайкальск – Анапа перестал быть отдельным
Прицепная группа войдет в состав поезда   Тында – Анапа
09.06.2022 в 10:13
В Улан-Удэ недавно отремонтированная площадь уже разрушается
Благоустройство площади Славы не задалось с самого начала
09.06.2022 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru