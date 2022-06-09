Общество 09.06.2022 в 11:14
Забайкальцы установят памятник Олегу Лундстрему в Чите
В Забайкалье объявлен конкурс на лучший проект памятника всемирно известному джазмену
Текст: Номер один
Министерство культуры Забайкалья объявило конкурс на лучший проект памятника уроженцу Читы Олегу Лундстрему. Положение о конкурсе опубликовано на официальном сайте ведомства.
.
Ранее жители региона народным голосованием, которое проходило на портале «Госуслуги», определили будущее место установки скульптуры вблизи Забайкальской краевой филармонии им. О.Л.Лундстрема.
Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: zkfilarmonia@mail.ru, с темой письма «Памятник О.Л.Лундстрему» или по адресу: г. Чита, ул. Бутина 51, ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» в рабочие дни с 8 часов 45 минут до 18 часов.
Авторы лучших проектов получат дипломы участников. Победитель будет награжден ценным подарком.
В 2022 году отмечается 100-летие российского джаза. В рамках этого события забайкальская краевая филармония в течение года проводит цикл мероприятий и концертных программ. Центральным событием празднования станет открытый фестиваль памяти джазмена Олега Лундстрема, который пройдет в сентябре.
Олег Лундстрем (20 марта [2 апреля] 1916, Чита — 14 октября 2005), создатель оркестра, который ныне носит название Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Народный артист РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998). Оркестр Лундстрема стал самым «долгоиграющим» в мире, что зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннеса.
Фото: unsplash.com
.
Ранее жители региона народным голосованием, которое проходило на портале «Госуслуги», определили будущее место установки скульптуры вблизи Забайкальской краевой филармонии им. О.Л.Лундстрема.
Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: zkfilarmonia@mail.ru, с темой письма «Памятник О.Л.Лундстрему» или по адресу: г. Чита, ул. Бутина 51, ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» в рабочие дни с 8 часов 45 минут до 18 часов.
Авторы лучших проектов получат дипломы участников. Победитель будет награжден ценным подарком.
В 2022 году отмечается 100-летие российского джаза. В рамках этого события забайкальская краевая филармония в течение года проводит цикл мероприятий и концертных программ. Центральным событием празднования станет открытый фестиваль памяти джазмена Олега Лундстрема, который пройдет в сентябре.
Олег Лундстрем (20 марта [2 апреля] 1916, Чита — 14 октября 2005), создатель оркестра, который ныне носит название Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Народный артист РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998). Оркестр Лундстрема стал самым «долгоиграющим» в мире, что зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннеса.
Фото: unsplash.com
Тегимузыкант память Забайкалье