Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз в Монголию крупной партии валюты

В Бурятии сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни выявили 1700 незаконно перемещаемых долларов у пассажира поезда Иркутск - Улан-Батор, выезжающего в Монголию.При проведении таможенного контроля гражданин заявил, что не имеет товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу. Но при осмотре ручной клади пассажира таможенный инспектор обнаружил иностранную валюту в размере 11 700 долларов, сообщили в пресс-службе таможни.Действующее таможенное законодательство РФ предусматривает декларирование наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США. Вместе с тем, со 2 марта 2022 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации введен запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме, более 10 тысяч долларов.Таможенный пост в отношении гражданина возбудил дело об административном правонарушении, деньги помещены в камеру хранения вещественных доказательств до принятия законного решения.Как пояснил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Вреж Татевосян, ограничение на вывоз не распространяется на российские рубли, однако если вывозимая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, их также надо задекларировать. Декларирование денежных средств не влечет уплату налогов, сборов, пошлин. Ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 000 долларов США, сумму также нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию.Бурятская таможня рекомендует гражданам перед поездкой за границу внимательно ознакомиться с правилами перемещения денежных средств через таможенную границу ЕАЭС на сайте ФТС России в разделе «Для физических лиц» или получить бесплатную консультацию в правовом отделении Бурятской таможни по адресу г. Улан-Удэ, ул. Военнова, 5.Фото: Бурятская таможня