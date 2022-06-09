В Кяхте обновят кровлю пострадавшего от ветра дома до 25 июня

В Кяхте подрядчик ведут капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, пострадавшей от сильного ветра. Заместитель гендиректора фонда капремонта Алексей Иванов проинспектировал ход ремонтных работ и отметил, что подрядчик планирует смонтировать кровельное покрытие до 25 июня.Напомним, 21 мая в Кяхте сильнейший ветер снес крышу пятиэтажного панельного дома ДОС-215. В этом многоквартирном доме проживает 212 человек. Фонд капремонта в кратчайшие сроки организовал работы по ремонту крыши (в рамках объявленного администрацией Кяхты ЧС), сообщили в пресс-службе фонда.Работники подрядной организации «Уда-Проект» демонтировали остатки поврежденной кровли, изготавливают новую стропильную систему.«Сейчас подрядчики обновляют стропильную систему. Новое кровельное покрытие из профлиста будет смонтировано до 25 июня. В целом работы по капитальному ремонту крыши планируется завершить до 15 июля», - сообщили в фонде.Также представители фонда встретились с собственниками квартир дома и рассказали о ходе ремонтных работ, сроках их завершения и ответили на вопросы жильцов.Фото: Фонд капремонта Бурятии