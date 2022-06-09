Общество 09.06.2022 в 16:49

Стало известно, жители каких районов Бурятии самые активные

Ими оказались жители Кабанского района
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Стало известно, жители каких районов Бурятии самые активные
Муниципальное образование Кабанского района стало лидером по числу голосов за обьекты благоустройства. В этом году онлайн-голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проходила по всей стране уже во второй раз. Если в прошлом году лидерами по количеству голосов были город Улан-Удэ, то в этом именно муниципальные образования старались представить как можно больше заявок на благоустройство Общественных и дворовых территорий 
  
В этом году онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» прошло во второй раз. И если в прошлом году больше половины всех голосов за проекты благоустройства пришлась на город Улан-Удэ, то в этом году районы постарались представить как можно больше заявок по формированию комфортной городской среды. 
  
Среди победителей голосования которое завершилось 30 мая, одним из лидеров стал Кабанский район, который представлял 9 проектов. Самое большее количество голосов - 893, - получило благоустройство территории около детского сада «Алёнушка» микрорайона Березовый поселка городского типа Селенгинск. 

«Голосует население, а мы, как специалисты, в первую очередь, стараемся наладить постоянное взаимодействие муниципальных органов власти и жителей района. В последующем постараемся ещё активнее голосовать, с учётом всех ошибок, полученного опыта, думаем наладить хороший диалог между всеми заинтересованными сторонами, что в конечном итоге должно повысить не только количество проголосовавших, но и качество отобранных проектов»

- отмечает куратор района Семён Онтобоев. 
  
В Баргузинском районе есть два победителя в самых крупных поселениях: в селе Баргузин и посёлке Усть-Баргузин. В селе Баргузин - это благоустройство набережной реки Банная от улицы Советская до улицы Партизанская. В 2023 году здесь будут установлены скамейки, фонари, металлические ограждения и уложат плитку. 
  
В посёлке Усть-Баргузин жители 755 голосами отдали предпочтение укладке тротуарной плитки на Центральной площади. Это и неудивительно, по словам куратора Анатолия Вдовенко, эта площадь - самый центр села, где проходят все массовые мероприятия и праздники. Рядом расположен дом культуры и парк. 
  
Как отмечают специалисты Центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии, комфортная городская среда становится важной составляющей комплексного развития территорий.  Создание новых проектов идёт с учётом уникального облика населённых пунктов и помогает развить инфраструктуру муниципалитетов. 
  
Напомним, что в 2022 году в Бурятии будет благоустроено 93 общественных и 124 дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также более сотни новых дворов появится по дальневосточной инициативе «1000 дворов». 
  
На 2023 год в республике на голосование было выставлено 158 дизайн-проектов общественных территорий.
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