В Восточной Сибири за сутки произошло два авиапроисшествия

В Иркутске сегодня в 6:30 по местному времени на вылетевшем из аэропорта воздушном судне «ИрАэро» рейсом Иркутск-Кызыл-Домодедово после взлета в процессе набора высоты не убралось шасси. После этого экипаж принял решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета.Посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе пяти человек и находящиеся на борту 83 пассажира (из них 19 детей) не пострадали. Воздушное судно видимых повреждений не имеет. Пассажиры рейса отправлены до пункта назначения резервным воздушным судном.Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Факт выявлен в ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщили в его пресс-службе.Таким же способом выявлена информация о том, что 8 июня года у самолета А-319 авиакомпании «Аврора», выполняющего рейс Владивосток-Красноярск, при заходе на посадку механизация крыла не вышла в посадочную конфигурацию. В результате этого воздушное судно ушло на второй круг, экипаж запросил аварийную посадку. Самолет сел штатно, пострадавших нет.По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение проверки по ст. 263 УК РФ.Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.А в Красноярском крае, также по сообщению СМИ, об авиационном происшествии с самолетом А-319 также организовано проведение доследственной проверки.У самолета А-319 авиакомпании «Аврора», выполнявшего рейс Владивосток-Красноярск, при заходе на посадку механизация крыла не вышла в посадочную конфигурацию. В результате этого воздушное судно ушло на второй круг, экипаж запросил аварийную посадку. Самолет сел штатно, пострадавших нет.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru