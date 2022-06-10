Общество 10.06.2022 в 06:00

Пробок в Улан-Удэ скоро станет меньше

Горожане потихоньку избавляются от машин, которые стало дорого обслуживать
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Текст: Дмитрий Родионов
Пробок в Улан-Удэ скоро станет меньше
За пять месяцев 2022 года в Бурятии, по данным ГИБДД, количество поставленных на учет автомобилей уменьшилось почти на 19% - с 16 328 сделок в прошлом году до 13 245 в этом. Основная причина нежелания покупать ни новые, ни подержанные автомобили - дороговизна самих машин и эксплуатационных расходов.

Выпуск и продажи обвалились

По данным статистики, из-за западных санкций производство автомобилей в России в апреле сократилось на 85,4% по сравнению с 2021 годом. За этот месяц было собрано всего 19,9 тысячи машин против 136 тысяч в апреле 2021-го.

В Бурятии данные о падении регистраций автотранспорта в ГИБДД пока не столь драматичны. Новых машин продается мало, в отличие от подержанных, - рынок такой.

Кроме того, январь-февраль для продавцов автомобилей стали еще более-менее благополучным периодом и оказали положительное влияние на результаты первых пяти месяцев 2022 года. Второй квартал 2022 года, скорее всего, покажет более печальную картину в части продаж и регистраций автотранспорта в регионе в связи с резким удорожанием автомобилей и запчастей начиная с марта.

Также в Бурятии снижается и интенсивность использования купленных ранее машин.

- У людей есть сложности с деньгами: приезжая на ремонт, мелкий делают сразу, а вот когда более крупный, услышав цену ремонта, обещают подумать, - рассказывает владелец улан-удэнской автомастерской. - Некоторые месяцами копят, чтобы отремонтировать машину, поскольку не могут получить кредит.

Постепенное выбытие автомобилей отмечается и в семьях, где больше одного автомобиля, о чем свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМ. Если в 2018 году было 17% таких семей, то в 2021 году число автовладельцев, имеющих несколько машин на семью, составило 15%.

Дорогое удовольствие

На уменьшение потребности в автомобилях повлияла и урбанизация. Если для жителей отдаленных районов Улан-Удэ или сельской местности машина - предмет первой необходимости, особенно если рядом нет школы, то для обитателей центра и других обустроенных районов столицы личный автотранспорт не особо и нужен.

- На днях продали машину и рассчитались сразу с двумя кредитами, осталась ипотека. Не представляете, какая нагрузка с плеч упала, - рассказывает улан-удэнец Андрей, работник ЛВРЗ. - Продал машину, и радости нет предела. Езжу на работу на трамвае, быстро и недорого.

Он рассказывает, что отсутствие гаража и постоянные «битвы» за парковку машины в его многоэтажке им надоели, и они приняли решение продавать авто.

Еще одна причина убытия автопарка - естественная «смерть» машин. Так, по данным автомобильного сайта Drom.ru, в 2021 году средний возраст автопарка Бурятии составил 17,9 года. В России, напомним, он меньше - 14,8 года. Во многом это объясняется перекосом автопарка в пользу «праворульных» подержанных автомобилей,  завозимых в регион с уже приличным пробегом по Японии.

- Сегодня большая часть автомобилей отечественных марок и «японок», реализуемых на рынке в пределах 100-200 тыс. рублей, отправляется прямым ходом в районы республики, там над ними «шаманят» и несколько лет еще ездят, после чего они приходят в негодность, - рассказывает Сергей, продавец авторынка на Приречной. - Далее их разбирают на запасные части, утилизируют и снимают с регистрации, чтобы не платить транспортный налог.

Чем старше парк, тем интенсивнее процент выбытия. Ведь новые автомобили от 2 млн рублей большинству покупателей не по карману.

Как отмечают продавцы, немалый отток продаваемых жителями Бурятии автомобилей с нашего рынка происходит в Иркутск. Речь идет в основном об относительно свежих машинах с левым рулем, приобретенных ранее в автосалонах. Кузов машин в Бурятии в связи с сухим климатом не подвергается коррозии, как в других регионах, и поэтому они хорошо реализуются через интернет-площадки.

Только на дачу

Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов полагает, что речь идет о долгосрочной тенденции, связанной с кризисом. Причина не только в стоимости запасных частей, подорожавших в марте 2022 года примерно на 50%, но и в высоких тратах на топливо, расходники, ОСАГО, транспортный налог, неизбежные штрафы с видеокамер, что осложняет финансовое положение домохозяйств.

- Автомобилисты Бурятии либо начнут продавать автомобили, либо снизят  интенсивность использования машин, чтобы сэкономить расходы на обслуживание, - предположил эксперт. - Скорее всего, часть автомобилистов в условиях трудностей в покупке нового автомобиля станут максимально растягивать эксплуатационный ресурс старого авто, пользуясь им лишь при острой необходимости и возвращаясь к сезонному использованию, как во времена СССР. Когда автомобилисты в основном ездили на машинах в теплый период года при поездках на дачу или на Байкал.

Фото: «Номер один»
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