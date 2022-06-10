В Бурятии количество вакансий сократилось на 14%

«В текущей ситуации на рынке труда становятся заметны определенные изменения. Так число вакансий для «белых воротничков» снижается, а потребность в синеворотничковом и линейном персонале растет. И если в первом случае, при сохранении имеющихся тенденций, рынок труда может стать работодательским (то есть на одну вакансию будет приходиться более 5-6 резюме кандидатов), то в ситуации с рабочими специальностями преимущество останется на стороне соискателей (в связи с традиционным дефицитом «синих воротничков», особенно в регионах ДФО). В таком случае кандидат имеет возможность диктовать условия и «выбирать» работодателя, а не наоборот» - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в регионах Дальневосточного федерального округа.По данным hh.ru, в ДФО в мае текущего года было открыто 29,7 тысяч вакансий – это на 3% меньше, чем в мае 2021 года.Наиболее сильное падение год к году среди регионов ДФО продемонстрировала Республика Бурятия: количество предложений о работе сократилось на 14% по сравнению с маем 2021-го и на 2% по сравнению с апрелем 2022 года.По сравнению с маем 2021 года в Республике Бурятия сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (-66%), «Управление персоналом» (-56%) и «Закупки» (по -53%).При этом в одиннадцати профобластях количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сфере «Инсталляция, сервис» (+112%), «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (+73%) и «Строительство» (+72%). Также растет потребность в молодых специалистах – «Начало карьеры, студенты» (+58% к прошлому году).